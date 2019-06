Robert Moreno: "Consensuamos todo con Luis Enrique"

El segundo técnico de la selección española, Robert Moreno, ha afirmado este jueves que a él y a Luis Enrique Martínez les preocupa "más" que el césped del estadio de Tórsvollur "esté seco o húmedo", y no que el campo en sí mismo sea natural o artificial, de cara al tercer partido de España en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020, ante Islas Feroe.

"Nos preocupa más que esté seco o húmedo, que el césped en sí. Ojalá esté rápido, porque en ese sentido estaríamos beneficiados. Nuestros jugadores tienen mucha experiencia, porque han jugado ya con sus clubes sobre césped así", dijo Moreno en rueda de prensa. "Y aunque ellos están más acostumbrados, que eso habría que verlo, al final la calidad nuestra tiene que salir", añadió sobre los futbolista de Islas Feroe.

"Le hemos dado muchas vueltas, en qué nos podía beneficiar y en qué nos podía perjudicar. Cambia el bote del balón; pero, a la hora de valorar cómo preparar el partido, hay estudios que demuestran que los jugadores que están acostumbrados a entrenar sobre hierba natural y luego juegan sobre artificial se lesionan con más frecuencia", recordó.

"Pero la calidad de estos jugadores es altísima, a cualquiera de nosotros nos ganarían incluso jugando en la calle; por eso hemos decidido mantener la misma dinámica y esperamos que no se note, no queremos que sea una excusa para no conseguir un buen resultado", aseguró el provisional seleccionador de la 'Roja'.

Así, aclaró algunas dudas sobre las fuentes de esa información. "La FIFA es la que tiene los estudios. Es sobre la agresividad que hay en el cambio de superficie. Cuando tú estás acostumbrado a una superficie blanda, como es el césped natural, hay agresividad en el cambio a superficie dura", dijo. "Existe esa realidad. La FIFA encarga unos estudios, con técnicos que avalan eso, y se mide durante una serie de años", apostilló.

Mientras tanto, elogió el estado físico de sus pupilos. "Sí que es verdad que ha habido casos individuales. Ha habido algunos que han estado más tiempo --de vacaciones--, otros menos tiempo... A lo largo de estos días, nos ha sorprendido gratamente el estado de forma de los jugadores", admitió al respecto.

"Queremos distribuir minutos, porque el lunes tenemos el partido contra Suecia, que será un rival duro. Nos ha servido el trabajo durante la semana porque las dos selecciones juegan un 4-4-2", señaló. "Lo principal es ganarle a Islas Feroe, que todo el mundo lo da por descontado, pero en esto del fútbol ya sabéis que no hay nada fácil; y, luego, por supuesto también dar una buena imagen", matizó.

También dio detalles sobre su forma de trabajar junto a Luis Enrique este duelo. "En la dinámica esperada. Simplemente, el único cambio es que las charlas ahora las doy yo en vez de él, pero las habíamos consensuado. Tenemos una normalidad anómala, pero estamos muy contentos en el cuerpo técnico y con los jugadores porque la dinámica ha sido muy buena. En una situación así, todos han arrimado el hombro y es de agradecer", dijo.

"Nosotros tenemos debate de los 23 jugadores que tenemos que traer; y, una vez aquí, tenemos debate de todos los que tienen que jugar. Todas las decisiones se toman en base a varios criterios: el rendimiento que han tenido con sus equipos recientemente, el rendimiento que han tenido en las últimas convocatorias, el rival que tengamos... A veces, la gente piensa que las decisiones son un capricho, pero no lo son porque Luis lo consensua todo", finalizó Moreno.