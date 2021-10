De la Fuente: "Me quedé con la sensación de que un error nos dejó sin título"

El seleccionador español sub-21, Luis de la Fuente, aseguró que, "desde fuera", él "habría pitado fuera de juego" en la jugada del gol del francés Kylian Mbappé que dio el triunfo a Francia ante España en la final de la Liga de Naciones en Milán (2-1).





Preguntado por ese polémico gol en la rueda de prensa previa al España-Irlanda del Norte de este martes en Sevilla, de clasificación para la Eurocopa sub-21 de 2023, De la Fuente sostuvo que se trata de "acciones que hay que simplificar" y reveló que, en este sentido, "existe un debate entre los profesionales" en el que se "busca minimizar la interpretación".



Por ello, el técnico riojano admitió que le queda "la sensación de que un error ha dejado sin un título" a España.





???? Luis De la Fuente, sobre el polémico gol de @KMbappe



??? “Yo hubiera pitado fuera de juego, no entiendo que no haya sido así”



?? “Si dejemos todo a las interpretaciones al final es un poco lioso”



?? "Ayer me quede con la sensación de que un error nos ha dejado sin un título"