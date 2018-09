Rubiales: "Luis Enrique es una magnífico seleccionador, está conformando su equipo y hay que darle tiempo"

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, señaló que Luis Enrique es un "magnífico seleccionador" pero advirtió que acaba de empezar al frente del equipo español y hay que darle un tiempo para que pueda desarrollar su trabajo.

El dirigente realizó estas declaraciones tras la visita al colegio Mediterrani de Elche donde participó en un acto para apoyar un programa de integración y desarrollo escolar para los niños de etnia gitana.

"Luis Enrique es una magnífico seleccionador, está conformando su equipo y hay que darle tiempo. Tiene muy buenos jugadores pero está empezando una nueva era. Estamos contentos del primer resultado y a ver qué pasa esta noche", indicó.

España se enfrenta esta noche en el Martínez Valero a Croacia, en el segundo partido de la Liga de Naciones, y Rubiales destacó el gran apoyo que va a recibir la selección tras haberse vendido todas las entradas del coliseo ilicitano.

"Esperamos el partido con una tremenda ilusión, como toda la ciudad de Elche y la provincia de Alicante. Se va a llenar el campo y estamos contentísimos, muy ilusionados pero también con la prudencia de que ante selecciones tan potentes puede pasar cualquier cosa", comentó.

"El escenario me parece magnífico, se ha hecho una gran esfuerzo para que el césped esté en las mejores condiciones. Va a haber un lleno, salvo la parte reservada por seguridad para los aficionados croatas, que creo que son mil y no sé si se llenara o no", añadió.

En el caso de ganar y sumar su segundo triunfo en el grupo que forma junto a Inglaterra y Croacia, España dejaría muy bien encarrilada su clasificación para la Final a cuatro, aunque Rubiales señaló que en la Federación aún no se han planteado la posibilidad de albergar esta fase final de la nueva competición.