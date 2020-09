Rodrigo Moreno, en COPE: "No sabes el camino que quiere tomar el club el Valencia; deseo que esté arriba"

Entrevistamos en El Partidazo de COPE a Rodrigo Moreno, nuevo jugador del Leeds United: "No he hablado con Bielsa, he hablado con Víctor Orta durante la negociación. Ha sido un aliciente importantísimo que esté Bielsa. Estoy feliz e ilusionado y deseando empezar a trabajar".

Rodrigo ha sido llamado nuevamente por Luis Enrique para ocupar la delantera de la selección española: "Estoy agradecido por la confianza. Es un orgullo venir a la selección, a seguir trabajando duro y ojalá pueda venir durante mucho tiempo. Luis llama a mucha gente nueva. Nos mantiene a todos en alerta".

Rodrigo Moreno ha estado seis años en el Valencia CF

SU SALIDA DEL VALENCIA

El ex jugador del Valencia ha dejado el club ché tras seis temporadas y con mucha polémica por las polémicas que rodean en los últimos años al equipo: "Tengo respeto por el Valencia. No soy de Valencia pero siempre he sentido la responsabilidad de representar a un grande. En momentos complicados no es fácilpero luego te da todo. He intentado mantener el respeto al club, a los aficionados y a los compmañeros. Ahora recibo ese respeto de vuelta y estoy contento. No sé si mi marcha era evitable. La temporada pasada estuve a punto de salir... Son ciclos y fueron seis años muy positivos. Me voy muy satisfecho de lo que he logrado, he crecido muchísimo y Valencia siempre estará en mi recuerdo y en mi corazón".

Rodrigo reconoce que ha pasado momentos complicados en el Valencia:"Fueron momento complicados. Marcelino fue capaz de reivindicarse y llevarnos a ganar un título. Fueron momentos tristes porque el futbolista necesita tranquilidad y centrarse en el fútbol. Este año hemos vuelto a la senda de vivir muchos cambios... No sabes el camino que quiere tomar el club El club está atravesando un momento complicado, pero solo deseo que el Valencia vuelva a estar arriba".