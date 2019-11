Rodri: "A mí fue al que más le dolió no jugar el Europeo sub-21"

El internacional español Rodri Hernández, futbolista del Manchester City, considera que su habitual posición de centrocampista con la selección absoluta exige "liderazgo" y que esto "no tiene nada que ver con la edad", y aseguró que bajo las órdenes de Pep Guardiola se va "descubriendo como jugador".

"Creo que una posición de liderazgo en una selección no tiene nada que ver con la edad. Ese paso adelante lo tendré que dar con el tiempo. Mi forma de ser me hace ser un líder dentro del campo, porque la posición lo demanda. Estoy intentando crecer partido a partido, sé donde estoy, sé que no es fácil y es una selección que viene ganando todo y aspira a todo. Me veo bien, con tiempo y con partidos se verá la mejor versión de mí", comentó Rodri este miércoles en rueda de prensa.

El jugador dejó el Atlético de Madrid esta temporada para medirse en la Premier League, "una de las ligas más competitivas" junto con la española. "Creo que cambiar de aires ha sido muy bueno para mi crecimiento individual. Aprendes porque no estás acostumbrado a ese ritmo. Es una liga igual de competitiva, grandes equipos que te exigen el máximo nivel", subrayó.

"Me voy descubriendo como jugador. El míster me preguntó que como me veía de central y decidí probar porque el equipo me necesitaba ahí. Necesitas un tiempo de adaptación, no es fácil acoplarse, pero creo que por mis características físicas y técnicas la posición es parecida a la de pivote, estás en una zona más delicada pero creo que con tiempo podría acoplarme", añadió sobre el partido en el que Pep Guardiola le colocó de central ante el Crystal Palace.

El ex del Atlético está adquiriendo "muchos conocimientos" gracias a la ayuda del técnico catalán. "Él es igual que lo que se ve, con ese gen competitivo, esas ganas de ir a por el rival, y de estudiar y analizar como hacerles daño. Dedica las 24 horas del día a sus jugadores, a como ganar los partidos. Me ha ayudado mucho en mi posición, tenemos al mejor entrenador en ese sentido", señaló.

"No sabría decirte cuanto peso tuvo Guardiola en mi decisión, me gustaba que un entrenador de esa magnitud me quisiera, pero no fue mi prioridad, fue más el proyecto. Pero está claro que estoy contentísimo de que sea nuestro entrenador, de como me esta ayudando, pero esperamos que sigan los éxitos en el equipo", aclaró el madrileño.

De todos modos, espera que el Atlético de Madrid guarde "un buen recuerdo" de su año en el club, donde lo dio "todo" por el equipo. "Está siendo un año de crecimiento y de transición para el Atlético. Creo que a nadie, a ningún aficionado, le gusta que se vayan los jugadores, pero un día estas en un sitio y otro en otro. Yo quiero que la gente se quede con que yo lo di todo con esa camiseta", recalcó.

"No decides cambiar de club por un solo motivo sino por muchos. Hay dos maneras de ver la transición del Atlético, se puede ver como que es un equipo en transición y por eso puede necesitarte más, o como algo bueno, depende de como lo mires. Creo que tiene un equipo competitivo para ganar todo", agregó del conjunto colchonero.

Por otro lado, sobre los partidos ante Malta y Rumanía, Rodri dijo que los encaran "con máxima seriedad". "Intentaremos hacer lo que nos pide el mister, a ver si podemos pasar invictos. Es importante acabar con buenas sensaciones. El objetivo es quedar primeros porque te facilita el camino en los cruces", advirtió, feliz de jugar el viernes "en un estadio bastante chulo" como el Ramón de Carranza.

Además, se mostró "disponible" para unos posibles Juegos Olímpicos con la selección, y confesó que fue "honesto" cuando decidió no jugar el Europeo Sub-21 porque no se veía "al cien por cien". "A nadie le gusta recibir críticas cuando tomas una decisión tan difícil como no ir al Europeo, a mí fue al que mas le dolió. Hice un ejercicio de madurez, raro a mi edad, asumiendo las consecuencias", destacó.

Rodri también se refirió a su compañero de la Sub-21 y ahora de la absoluta, Dani Olmo, como un jugador "dinámico, de banda y con una gran capacidad de desbordar". "Creo que necesitamos esos jugadores verticales que nos den desborde por fuera y él tiene las cualidades para ello", señaló.

Finalmente, el centrocampista tuvo palabras para el anuncio de la retirada de David Villa. "Tengo la suerte de conocerle personalmente, hemos compartido tres camisetas, selección, Atlético y estuvo ligado al City. Es un tío estupendo y como profesional es alguien donde mirarse. Un jugador letal en el área y además muy trabajador", concluyó.