Rodri: "Busquets y yo podemos jugar juntos, lo hemos demostrado; con Busi y Xabi Alonso ganamos un Mundial"

El jugador de la selección española Rodrigo Hernández 'Rodri' aseguró que los 26 elegidos por el seleccionador, Luis Enrique Martínez, hacen un grupo unido en el que son "como hermanos" y añadió que irán "a muerte" en el Mundial de Catar, que empieza este domingo y que quieren ganar.

"No hay que mirar a los que no vienen. Tenemos una selección joven pero madura en muchos sentidos. Hemos experimentado Eurocopas y Nations League. Estamos centrados en los 26 que estamos aquí, vamos a ir a muerte y somos como hermanos", aseguró en rueda de prensa.

Rodri, antes de enfrentarse a Jordania en el último amistoso de preparación, recordó que este grupo, pese a su juventud, ya está unido y que ha vivido partidos importantes. "Llevamos un tiempo juntos y sabemos qué quiere el míster y vamos a luchar hasta el final", reiteró.

"Pienso que la juventud es un tema de edad. Los jugadores que vienen tienen experiencia bastante holgada, jóvenes que han jugado partidos importantes. La vitalidad y la energía te dan otro plus y el míster ha requerido estos 26 jugadores. Intentaremos que todos los momentos sean buenos", añadió el mediocentro del Manchester City.

De hecho, piensa que les falta sólo el 'plus' de poder ganar un título. "Somos la selección europea que más está ahí (finalistas en la Liga de las Naciones 2020 y semifinalistas en la Euro 2020). "¿Sinceramente? Nos falta ganar un torneo. No veo que ningún equipo se destaque, nosotros nos centramos en nosotros y preferimos no ir de favoritos, porque no lo somos, es la verdad. Pero las cosas hay que demostrarlas en el campo", avisó.

"Este grupo ha demostrado que tiene el valor para estar ahí (entre los mejores) y es lo que vamos a hacer", apuntó un Rodri que celebró estar a las órdenes de Pep Guardiola en el City y de Luis Enrique con España. "Solo viendo la evolución que he tenido como jugador, habla de como son y de lo buenos que son", reconoció.

Sobre la cita mundialista, reconoció que es algo "diferente". "Competimos con selecciones que no estamos acostumbrados como Costa Rica (América) o Japón (Asia). Es bonito, va a haber choque de estilos y tenemos que centrarnos en desarrollar nuestro fútbol", aportó.

En cuanto a poder jugar de central si Luis Enrique lo necesita, se mostró voluntarioso. "Es una posición de las más parecidas a jugar de pivote. Me puedo adaptar perfectamente. Por condiciones físicas estoy preparado. Contra Portugal jugué de central. Yo lo que quiero es jugar y estoy abierto a cualquier opción", valoró.

??? Rodrigo, jugador de la @SEFutbol: "Me puedo acoplar a la posición de central y estoy preparado para ello. Ante Portugal jugué ahí y me sentí bien".



?? "Yo vengo aquí a ayudar y estoy abierto a cualquier opción".

"Somos dos grandes jugadores en la misma posición pero podemos jugar juntos, lo hemos demostrado", señaló tras ser preguntado sobre la competencia con el veterano Sergio Busquets. "Creo que ganamos en muchos aspectos, estoy convencido de que habrá fases del torneo en las que el míster use el doble pivote. Con 'Busi' y Xabi Alonso ganamos un Mundial", manifestó.

En cuanto al partido de preparación contra Jordania en Amán, reconoció que se lo toman como lo que es; un entrenamiento en forma de partido. "Venimos a un partido de preparación para el Mundial, para hacer las coas que venimos haciendo y preparando", aportó.

"Venimos (a Catar) a intentar ganar el Mundial y es buen test para coger sensaciones y encarar el partido de Costa Rica de la mejor manera", añadió en este sentido.

Preguntado por Catar y sus costumbres, pidió únicamente poder centrarse en el fútbol y que se respeten, por lo menos durante el Mundial, los derechos humanos. "Es un país que no conocemos, no hemos estado en Oriente Medio. Desde la RFEF queremos hacer hincapié en que se respeten los derechos humanos, en eso estaremos de acuerdo, para tener un Mundial tranquilo y poder disfrutar de lo más importante, que es el fútbol", argumentó.