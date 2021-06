Robert Sánchez tiene opciones de ser portero titular de España en la Eurocopa

Robert Sánchez podría ser el portero de España en la próxima Eurocopa, según informa Miguel Ángel Díaz.

El cancerbero del Brighton, uno de los tres convocados por Luis Enrique, ha disputado esta última temporada 27 partidos, de los cuales diez han terminado con la portería a cero.

Robert Sánchez, en COPE: "Lo sabía un poquito antes. Hablé con Molina y Luis Enrique un par de semanas antes" El portero del Brighton es una de las grandes novedades en la lista para los primeros partidos de clasificación mundialista ante Grecia, Georgia y Kosovo. 16 mar 2021 - 00:55

Ojito a Robert Sánchez.



El portero del Brighton tiene opciones de ser el titular de la @SeFutbol en la Eurocopa. — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) June 1, 2021

En los últimos cinco partidos de la Selección Española, ha jugado Unai Simón, pero ha rendido por debajo del nivel que espera Luis Enrique. En el caso de David De Gea, cabe recordar que ha vuelto a quedar apeado de la titularidad en detrimento del portero vitoriano.

Como dé buen nivel, Robert Sánchez se postula para ser el nuevo titular. Tiene 23 años, se entrena muy bien, es un portero muy fiable con los pies y puede ser la sopresa de cara a la próxima gran cita.

Julio Maldonado 'Maldini': "Nunca le hemos medido con ese nivel de presión"

El especialista en fútbol internacional Julio Maldonado 'Maldini' cree que Robert Sánchez "es muy buen portero, pero es un melón por descubrir. Ha hecho buenos partidos, es buen portero pero nunca le hemos medido al nivel de exigencia y presión de jugar una Eurocopa con España, sin haber jugado ningún partido con la Selección Española", opinó este miércoles en Deportes COPE.

Maldini cree que esta situación en la portería "define que Luis Enrique no tiene decidido su partido titular. Y es algo histórico porque España ha tenido porteros indiscutibles que no se ponían en cuestión, como Casillas, Zubizarreta, Arconada o Iribar. Unai Simón no está bien, y De Gea sabemos que tampoco".

Y aunque no le hayamos visto nunca competir con la presión que indica Maldini, "no por eso no se le puede poner de titular porque entonces no le podrías nunca", reflexionó.