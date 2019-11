Robert Moreno no se presentó a la reunión con la Federación y en su lugar mandó a dos abogados

Robert Moreno no se presentó en La Ciudad del Fútbol donde fue citado a las 10:00 horas para analizar su situación en la Federación tras confirmar Luis Enrique Martínez su deseo de volver al cargo de seleccionador, y mandó dos abogados para resolver su contrato y cerrar una etapa en la selección española.

Según desveló el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, Robert Moreno fue quien comunicó en la mañana de ayer, día en el que se disputaba el partido ante Rumanía, su decisión de no seguir y le emplazaron a las 10:00 horas del martes, para tratar la situación una vez acabada la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 con éxito, líderes y cabezas de serie en el sorteo.

"A las 10 de la mañana no ha venido y ha mandado a dos abogados a los que hemos tratado con cordialidad", desveló Rubiales en su comparecencia de una hora y media de duración.

"Hubiéramos preferido que compareciera Robert y explicara lo que quiere explicar. Tenemos que respetarlo pero si decidió salir como ha salido es decisión suya. Hablando hoy habría conocido de manera ordenada y tranquila todo lo que ha ocurrido", añadió.

El presidente de la RFEF admitió que ellos fueron "los primeros sorprendidos" cuando Robert Moreno comunicó su adiós ante los rumores surgidos tras la zona mixta de Cádiz, tras la goleada a Malta, de las declaraciones de Rubiales sin confirmar su presencia en el banquillo en la Eurocopa y emplazando todo a una cita a la conclusión de la fase de clasificación.

"En septiembre dijo que daría un paso a un lado si volvía Luis Enrique. Hemos confiado y le hemos dado a conocer como primer entrenador. Ahora es conocido, no va a poder dirigir a la selección en la Eurocopa por el compromiso con Luis Enrique. Hemos sido justísimos, otra cosa son los sentimientos que le pueda despertar pero él ha conocido cada llamada y esta situación surge por el propio Robert que el mismo día de un partido comunica que se marcha y después no comparece", defendió.

Con Robert Moreno solo ha hablado en los últimos días el director deportivo José Francisco Molina en persona cuando recibe un mensaje en la mañana de ayer, lunes, sobre su deseo de marcharse, por la noche tras la goleada a Rumanía y por teléfono cuando recibió la confirmación de que no acudiría a la reunión.

"Compartiendo o no su forma de actuar, la tenemos que respetar y damos soluciones. Él siempre ha tenido información de primera mano y le hemos explicado todo. Nos hubiera gustado que estuviera aquí pero respetamos su forma de actuar. Su situación solo la sabe él. Sentimos que no haya venido porque nos hubiera gustado hablar con él. Aún no hay un acuerdo con los abogados. Nos ha pedido irse y lo respetamos. Intentamos hacerlo de la mejor manera posible reconociendo su trabajo", sentenció Rubiales.