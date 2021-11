RDT: "Cuando ha dado la alineación el míster me he quedado en shock"

Raúl de Tomás, debutante este jueves con la selección española en el triunfo ante Grecia en Atenas (0-1) definió lo ocurrido hoy como un día "inolvidable y para enmarcar" y se mostró "emocionado y contento" por poder representar a su país.



"No me lo esperaba ser titular. Cuando ha dado la alineación el mister me he quedado en shock. Luego me he metido en el partido, había que hacer las cosas bien, me han ayudado y feliz en este día", añadió el delantero del Espanyol, que se mostró agradecido a Luis Enrique y a sus compañeros por el apoyo.



"Ahora a pensar en el domingo. El mister decide el domingo. He hecho mi trabajo hoy, estoy muy feliz, siempre será respetable lo que decida. Hoy hemos jugado dos nueves, con Álvaro. hemos intercambiado posiciones, nos hemos entendido bien y cómodos en el campo", añadió en declaraciones a Televisión Española.



"Ojalá pueda repetir muchos momentos como el de hoy", concluyó Raúl de Tomás.