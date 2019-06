Pedro Porro se pierde el europeo Sub'21 por lesión

El futbolista del Girona Pedro Porro anunció en su cuenta de Twitter que no podrá disputar el europeo Sub'21 que arranca el próximo 16 de junio debido a una "rotura en el psoas" que le hace caerse de un "sueño", por lo que el seleccionador español Luis de la Fuente tendrá que buscar un sustituto para viajar con 23 futbolistas al torneo que se disputa en Italia y San Marino.

"No puede haber una más mala noticia que esta, no puedo estar más hundido a las puertas del europeo? Me caigo de un sueño que tenía desde pequeño que estaba representado para representar a mi país en un europeo, pero no va a poder ser", escribió el lateral derecho en la red social.

Además, Porro especificó la lesión que le ha apartado de estar con España en el campeonato de Europa: "Tengo una rotura en el psoas que me impide estar ayudando a mis compañeros, no tengo fuerzas para escribir estas cosas ahorra, pero quiero que os enteréis por mí, no por nadie. Volveré más fuerte que nunca. ¡Seré uno más desde casa!, completó.

Así, Luis de la Fuente afronta su primer gran problema de cara al europeo, ya que de la prelista de 25 jugadores de la que descartó a dos, ni Marc Cucurella ni Carles Aleñá ocupan la posición de lateral derecho, por lo que tendrá que completar la convocatoria con un jugador que no haya participado en la concentración.

La selección española volverá a entrenar esta tarde (19:00 horas CET) y viajará a Bolonia (Italia) el próximo jueves 13 de junio.