El padre de Guardiola sobre la selección española: "No quiero que mi hijo dirija a la Selección"

Valentí Guardiola, padre de Pep Guardiola, ha hablado en 'Super Deportivo Radio' de Radio Villa Trinidad sobre su hijo tras la clasificación lograda para la final de la Champions League con el Manchester City.

Sobre la Selección Española

"Yo no soy nadie para decir lo que tiene que ser, porque estará por cumplir 50 años y sabe lo que le conviene y no le conviene hacer. Si te puedo decir que no quiero que dirija la Selección Española, pienso que no. Ahora, de volver al Barcelona como técnico o como una persona que de consejos eso no lo descartó, pero la Selección de España lo dudo".

La casi final de Champions ante el Real Madrid

"De ganar esta Champions sería una satisfacción muy grande y sabes que me gustaría que la final hubiera sido con el Real Madrid. Para que jugarán los dos y que la final haya sido con el Madrid. A ver si le pudiera ganar al Real Madrid. Tendría esperanzas que el Manchester le ganara".

Leo Messi

"Messi es un número aparte. Yo pienso que no hay ningún club en el mundo que no lo quisiera. Yo he visto a Messi jugar con 12 o 13 años por primera vez en el mini estadio y ya quedé maravillado como jugaba en el Barcelona B. Es un fuera de serie. Hay pocos de Messi. Yo creo que a Pep, no lo desagradaría tenerlo en este Manchester City".

"Mi hijo con su padre es un poco 'justito' de palabras. Él es así, porque sabe del cariño que me tiene y no quiere que padezca situaciones. Mi hijo a Messi, siempre lo ha tenido lo mas arriba que él quisiera tenerlo, pero hoy esta en el Barcelona y 'Josep' lleva en el corazón al 'Barca' y nunca quisiera hacerle daño al Barcelona".