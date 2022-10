La nueva España de Jorge Vilda echa a andar sin las 15 jugadoras rebeldes

La futbolistas internacionales españolas que han sido citadas por Jorge Vilda para la disputa de dos partidos amistosos ante Suecia y Estados Unidos en Córdoba y Pamplona ya se encuentran concentradas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Todas ellas llegaron al lugar de citación a las 12:30 horas y este mismo lunes comenzarán a trabajar sobre el césped a las órdenes del seleccionador a partir de las 18:00 horas, en una sesión que arrancará en el gimnasio.

Andrea Pereira rompe el silencio de las 15 futbolistas que no quieren a Vilda: "La Euro fue el punto final" "Cuando los resultados no salen necesitas cambios, queremos más y lo queremos ya porque la edad va pasando", afirma una Andrea Pereira que cree que "todo se solucionará". 01 oct 2022 - 10:55

En la lista no está ninguna de las quince jugadoras que por correo electrónico pidieron a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no acudir "hasta que no se reviertan situaciones que afectan" a su estado "emocional y personal" derivadas de la continuidad en el cargo de Vilda.