Le Normand: "Deschamps me llamó para convencerme, pero en mi cabeza había elegido a España"

Robin Le Normand no desveló la conversación que mantuvo con el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, que intentó evitar que se decantase por ser internacional con España, pero dejó claro que se encontró en la tesitura de tener que elegir y que se decidió "rápidamente" por el país que le ha convertido en jugador profesional.

"Fue una charla confidencial porque hemos hablado y son cosas entre dos personas, lo que siento no va a cambiar nada si desvelo lo que ha pasado entre los dos (con Deschamps). Es verdad que tuve que elegir porque me dijo que me estaba mirando y me valoraba, pero eso no ha cambiado nada en mi cabeza, estaba muy tranquilo", reconoció en rueda de prensa.

"Ha sido una intervención en el camino que también agradezco porque es bueno que te valore el seleccionador de Francia, pero España ha estado desde el primer minuto, llevo ocho años aquí y me siento muy feliz", añadió.

La llamada de Deschamps no hizo dudar sobre el paso que iba a dar a Le Normand, en una decisión que ya tenía meditada desde hace meses. "Lo primero son mis valores porque habíamos hablado y sentía la confianza que me había dado toda la gente de la Federación, mis compañeros y mi familia. Todo estaba muy claro en mi cabeza y realmente no ha habido duda".

"Agradezco que Deschamps se fije en mí, habla bien de mi trabajo, pero en mi cabeza todo era sencillo. Mi idea desde que recibí la llamada yme sentí valorado era ir con España. Lo único que sentí es que me estaba mirando pero lo importante es lo que siento yo y en mi cabeza ha sido muy sencillo. Quiero ir con España y punto", aclaró.

EL TRABAJO DE LA FEDERACIÓN Y LA LLAMADA DE LUIS DE LA FUENTE

Le Normand explicó cómo fue el proceso de su nacionalización para elegir jugar con la selección española y estar a las puertas de su debut en un momento importante, a dos partidos de un título en la Liga de Naciones. "Después de haberme criado en España, formado desde que llegué con 18 años en la Real Sociedad, me han aportado mucho y recibí una llamada de directivos de la Federación y del seleccionador que me hizo tomar la decisión muy rápidamente", dijo.

"Me llamaron, tomé tiempo para hablar con mi familia, valorar lo que sientes y decidí rápidamente. Era donde yo me sentía bien, donde yo me veía y sentía la confianza. Y después de estar dos días aquí, siento que he elegido bien. Estoy rodeado de gente muy buena y de jugadores muy top. A nivel de calidad de juego hay muy buenos jugadores y no tenemos que tener miedo de nada, tenemos que trabajar y veremos dónde nos lleva", agregó.

Le Normand recordó que cuando llegó a España siendo un niño "no tenía nivel para jugar en Segunda B" y que gracias a la Real Sociedad, con "muchas horas de vídeo" y de "repetición de ejercicios", ha cumplido sus sueños. "Después de un camino en el que me he formado en España como profesional y con más madurez lo valoras todo".

Integrado ya en la selección española, no se ve como titular con Luis de la Fuente y aseguró que se lo tiene que ganar "en el campo". En sus primeros entrenamientos ha quedado sorprendido por la calidad de los internacionales. "Más que un jugador me ha sorprendido la calidad técnica que hay y eso que vengo de un club donde se juega muy bien y hemos hecho un año increíble, pero aquí se ve un poquito más. Cada jugador técnicamente es muy bueno", elogió.

Y resaltó especialmente a dos veteranos que ganaron títulos con La Roja, Jesús Navas y Jordi Alba. "No ha habido consejo pero sí ejemplo. Mejor que Navas y Jordi Alba no hay muchos en el fútbol mundial. Intento integrarme de la mejor manera y seguir los pasos de jugadores que han demostrado su calidad humana y futbolística a nivel mundial".

Por último, valoró al rival en las semifinales de la Liga de Naciones. "Italia es un equipo campeón del mundo, siempre potente, pero la idea es tener mucha confianza en lo que hacemos. Lo estamos analizando y trabajamos en el campo para buscar sus debilidades. Iremos con mucha confianza, estamos a dos partidos de un título".