Molina: "Pedí tranquilidad a Robert Moreno, pero mi obligación era valorar la vuelta de Luis Enrique"

El director deportivo de la selección española, José Francisco Molina, recalcó este martes que su "obligación" era la de "valorar" la posibilidad de que Luis Enrique Martínez volviese a estar dispuesto a volver al combinado nacional porque era la persona que iba a "liderar" el proyecto, pero que pidió "tranquilidad" a Robert Moreno tras conocer que este quería resolver su contrato para favorecer la vuelta del asturiano.

"La persona para liderar este proyecto era Luis Enrique y si él estaba dispuesto a volver, mi obligación era, al menos valorarla, aunque estemos encantados con el trabajo de Robert", expresó Molina en la rueda de prensa para confirmar la vuelta del asturiano al banquillo de la selección.

El exportero advirtió que no recordaba haber dicho "tan rotundamente" en una charla con varios periodistas tras el partido ante Malta del pasado viernes que el técnico catalán seguiría en la Eurocopa. "Lo que dije es que Robert era el seleccionador, que tenía contrato y que si no pasaba nada se sentaría en el banquillo en la Euro", trató de aclarar.

El directivo confirmó que habló con Robert Moreno el domingo "después de la comida y antes de la rueda de prensa", en la que el entonces seleccionador dijo que se ponía un "diez" y que confiaba tanto en él como en Luis Rubiales. "No me sorprende lo que dijo, debe expresar lo que siente", indicó.

Sin embargo, cuando Moreno envió el mensaje al día siguiente el que decía, tal y como citó el propio Luis Rubiales, que quería "acordar" su salida y "no ser impedimento para la vuelta de Luis Enrique", sí le pilló "un poco de sorpresa", pero que "en ningún momento" planteó la posibilidad de no sentarse en el banquillo anfte Rumanía.

"Le pedí un poco de tranquilidad porque era día de partido y que nos reuniésemos hoy martes para hablar de todo. Anoche volví a hablar con él en el vestuario y le volví a pedir que estuviese tranquilo y que hablábamos hoy, y luego hablé después otra vez cuando iba conduciendo a casa porque me llamó para decirme que no iba a venir. Le pedí por favor que viniese, pero no ha querido y ha mandado a sus abogados", rememoró Molina.

Este aseguró que la elección de Robert Moreno se basó en "seguir el proyecto" de Luis Enrique y que por ello no "ve peligrar nada" en el futuro del combinado nacional. "Su 'staff', con Robert al mando, hacían un trabajo que es muy parecido, aunque cada uno con sus matices, al de Luis Enrique", puntualizó

"Es fácil decir ahora tras los dos últimos partidos que es un gran entrenador, pero en octubre (tras los empates ante Noruega y Suecia) la opinión publica generó un debate y es donde más cerca estuvimos de él y cuando más confianza le dimos. Ya se la dimos al ponerle el primer día, que eso ya generó debate, pero intuíamos que iba a ser capaz como ha demostrado y le dije que con él iríamos con tranquilidad y total garantías a la Eurocopa", sentenció el director deportivo de la selección.