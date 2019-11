Miquel Olmo, en Esports COPE: "Dani no ha tenido una trayectoria fácil"

El padre de Dani Olmo, Miquel Olmo, ha pasado por Esports COPE el día en que su hijo se ha convertido en la principal novedad en la lista de Robert Moreno y ha cumplido un sueño. "Dani no ha tenido una trayectoria fácil. Ha tomado decisiones en la vida que mucha gente no entendía y hoy ha tenido el premio. Es el premio a un chaval que tenía un sueño y hoy ha cumplido una parte de ese sueño".

El delantero de Terrassa abandonó la cantera del Barça con sólo 16 años para fichar por el Dinamo de Zagreb y desde entonces ha tardado casi cinco años en llegar a la selección. "Hay que hacer las cosas muy bien para que tu trabajo sea reconocido en una liga menor como la croata".

El salto definitivo lo ha dado este año, después de sus buenas actuaciones en la previa de la Champions y de su progresión en la selección española sub-21: "quisimos salir de Croacia este verano para seguir progresando en la carrera de Dani pero no fue posible. Dani tenía en el horizonte este objetivo, que era estar en la lista de la selección y hoy lo ha conseguido".

Varios clubes se interesaron por él este verano, entre ellos el Atlético de Madrid, pero finalmente no se cerró ningún acuerdo. "Esperábamos más movimiento, pero cuando no eres prioridad para un club es complicado tomar la decisión. Marcharse para tener un papel secundario es comprometer la progresión del jugador. Aquí Dani se siente querido, el Dinamo iba a jugar la Champions y Dani decidió jugarla".

El futuro de Dani Olmo podría cambiar en el mercado de invierno, pero su padre no da pistas sobre si será el momento de dejar la liga croata. "No lo sé, no depende de nosotros porque implica a terceros. Dani sólo debe concentrarse en ofrecer un gran rendimiento en el Dinamo y demostrar en la selección que tiene calidad para seguir".