Luis de la Fuente: "¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera gritado 'negro, negro, negro...?'"

El seleccionador nacional Luis de la Fuente ha cumplido 62 años tan solo tres días después de proclamarse campeón de la Nations League y ha hablado en Radio Marca con Vicente Ortega sobre el presente de la selección, la sub-21 y todo lo ocurrido en la celebración del título en el Wizink Center el pasado 19 de junio.



"No se escuchaba bien. Detrás de todos los altavoces y tal no se escuchaba bien. A mí esas cosas me molestan. La mala educación y las faltas de respeto me molestan. Eran 20 energúmenos que molestaron. Siempre pasa en estos sitios, que algunos pocos molestan y el resto callan. Había un ambiente mágico, pero esto es criticable y denunciable. Qué hubiera pasado si alguien hubiera gritado 'negro, negro, negro'...", dijo el entrenador sobre los cánticos de "calvo, calvo..." que recibió por parte de la afición mientras hablaba en el escenario del Wizink. Pese a ello, bromeó con la situación: "Si soy calvo, soy calvo. Y soy feliz. Hay que educar a la gente en el respeto".

Luis de la Fuente en la celebración de la Liga de NacionesEFE





La Federación deberá buscar un nuevo escenario para el partido de clasificación para la Eurocopa de 2024 que España jugará frente a Chipre el próximo 12 de septiembre. Sobre esto, De la Fuente disfrutaría especialmente si se disputara en su ciudad, Logroño: "Siento no poder haceros ese regalo, pero no sabemos en qué estadio jugaremos al no poder hacerlo en Santander. No sabemos dónde vamos a jugar. No tenemos noticias de dónde se puede jugar. De momento, no hemos hablado de eso. Me gustaría que fuera en Logroño, porque soy de la tierra. Tuve la oportunidad de jugar allí dos veces en con la sub-21".

Acaba de conseguir su primer título con la Selección absoluta, y pese a la ilusión que supone este reto, la presión que el puesto requiere no es ni mucho menos, la misma que sufría en la sub-21: "La presión no es la misma. La repercusión es mayor, pero el comportamiento profesional en nuestro trabajo o en nuestra dedicación, es lo mismo. Trabajamos 24 horas al día antes y ahora. La fuerza y energía es la misma. Pero sí, obviamente, el impacto mediático no tiene nada que ver. Ahora estás, dicho con cariño, en el punto de mira de todos".