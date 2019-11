Luis Enrique, en su regreso a la Selección: "Robert Moreno fue deseal; su ambición fue desmedida"

Luis Enrique Martínez ha sido presentado este miércoles como entrenador en su regreso con la Selección Española de fútbol. Antes de responder las preguntas de los periodistas ha querido aclarar en qué punto está su relación con su antecesor en el cargo, Robert Moreno: "El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo, no es ni Rubiales, ni Molina ni la RFEF".

El desencuentro con Robert Moreno ocurre el 12 de septiembre: "Es el único día que me llama, y nos vemos en una reunión de 30 minutos en mi casa. Él me dice que quiere ir a la Eurocopa y luego se pondría de mi segundo. No me sorprende. No es algo que me pille por sorpresa, por los no acontecimientos en las últimas semanas. Intentando entender a la otra parte, entiendo que le haga ilusión ser seleccionador, que es la oportunidad de su vida, que es ambicioso, pero para mí es desleal, yo no lo haría. La ambición es buena, pero la ambición desmedida para mí es un defecto".

"Lo que le contesto a Robert es que no lo veo nunca más como segundo en mi staff y le digo que estoy fuerte, que tengo ganas de trabajar", prosiguió el técnico asturiano. "Acaba esa reunión de forma cordial y lo que hago es llamar a cada uno de los miembros de mi staff, quería que supieran de primera mano mi opinión y la de otra parte. Les digo que no quiero que nadie tergiverse mis palabras".

Luis Enrique dejó muy claro "que no me he ofrecido nunca ni a la Federación, ni al Presidente ni a Molina, y nunca he dejado que terceras personas llamen en mi nombre".

También habló de una reunión que mantuvo, posteriormente en Zaragoza, -de la que informó El Partidazo de COPE- el pasado mes de octubre en la que le muestran la posibilidad de volver al cargo que dejó por motivos personales. "Me siento responsable, pero no orgulloso del modo en que ha acabado esta historia", finalizó Luis Enrique a este respecto.