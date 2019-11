Luis Enrique puso de condición que no quería seguir con Robert Moreno

En la mañana de este martes, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha confirmado el regreso de Luis Enrique al banquillo de la Selección Española, tal y como adelantó en la tarde del lunes Juanma Castaño.

Durante la rueda de prensa, Rubiales aseguró que fueron totalmente transparentes con el exseleccionador Robert Moreno y que Moreno sabía en todo momento las conversaciones que tenían desde la Federación con el técnico asturiano.

El máximo dirigente de la Federación ha asegurado que no iba a entrar en temas personales entre ambos entrenadores, pero según ha informado Juan Antonio Alcalá en Deportes COPE, Luis Enrique dijo a Rubiales, en una reunión que tuvieron el pasado 31 de octubre en Zaragoza, aprovechando la visita de Rubiales a la Federación Aragonesa, que la única condición que ponía para volver a ser seleccionador es que no contaba con Robert Moreno para su nueva etapa. Por tanto, desde el 31 de octubre, la Federación sabía que Luis Enrique no contaba con Robert Moreno.

El nuevo contrato de Luis Enrique se extiende hasta el Mundial de Catar de 2022 y según ha dicho Alcalá en Deportes COPE, no es seguro que el técnico asturiano acuda al sorteo de la próximo Eurocopa y es probable que se haga la nueva presentación durante las fiestas navideñas.