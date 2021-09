Luis Enrique: "Podría ser pronto para Gavi, pero la edad no me importa"

La sorpresa generada por la llamada de Luis Enrique Martínez a Gavi, centrocampista de 17 años del Barcelona, para la fase final de la Liga de Naciones, hizo reconocer al seleccionador que "podría ser pronto" pero liberó al jugador de toda presión y aseguró que no le importa la edad.

"Podría ser pronto pero lo que es peligroso es arriesgar con jóvenes que crees que no tienen el nivel necesario y que los expones. Conociéndole como le conozco desde hace años y viéndole como ha competido cuatro ratitos, no tengo ninguna duda de que va a ser un jugador importante en el Barcelona y la selección", defendió en rueda de prensa.

Gavi solo ha disfrutado de dos titularidades con el primer equipo del Barcelona, un hecho que no condiciona a Luis Enrique que incluso llegó a soltar en tono irónico que igual es titular en la semifinal de Milán ante Italia.

"Me motiva a traerlo antes de tiempo pero va a jugar de titular ante Italia, depende lo que vea entrenando. La edad no es importante, lo que veo me gusta mucho y quiero verlo en contexto selección y si es capaz de asimilar lo que consideramos importante para jugar. Como rendimiento hay garantía de que está más que preparado", añadió.

Luis Enrique explicó que su intención es ver de cerca al jugador y que pueda mostrarle en los entrenamientos su crecimiento. "Con Gavi busco refrendar lo que he visto, lo ves a este nivel en la tele y te sorprende su rendimiento".

"Le conozco de hace bastante tiempo porque es referencia de la cantera del Barça. No tengo ninguna duda del rendimiento que dará en el futuro y cuando jugadores causan baja puedo ver a otros. Con este calendario tan intenso hay lesiones, es una pena para los que no pueden estar, y una oportunidad para Gavi, un interior con estilo puro Barça, muy interesante con balón, tiene que crecer pero aporta cosas muy interesantes para verlo en el contexto de selección. Seguro que estará a la altura", opinó.

El mal momento que atraviesa el Barcelona es un condicionante para el joven centrocampista pero Luis Enrique resaltó la manera como está encarando Gavi el momento y aprovechando su oportunidad.

"Lo normal es no gestionar de una manera positiva eso y no tener un gran rendimiento, pero la personalidad de Gavi no nos va a sorprender. Hemos visto como compite en categorías inferiores y lo sigue haciendo al máximo nivel", elogió.

"Está claro que no es el mejor contexto, siendo veterano hay ocasiones en las que la situación de clubes te ha superado, imagina los jóvenes. No hay que ir con urgencias ni presionarlos, aquí no va a tener ninguna presión, viene a aportar su frescura capacidad y sin ninguna exigencia", sentenció.