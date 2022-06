Luis Enrique: "Es un partido para sentirse orgulloso de nuestra Selección"

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, aseguró este jueves que el triunfo conseguido ante Suiza (0-1) en la tercera jornada de la Liga de Naciones 2022-23 es para sentirse "orgulloso" del combinado nacional por la "personalidad y actitud" de sus jugadores.

"El balance del partido está claramente condicionado por el resultado. Estoy contento por la personalidad de los jugadores, por la actitud, hemos metido gol y hemos querido marcar el segundo. No pudimos conseguirlo pero estuvimos ahí. Tuvimos algún error en la primera parte pero seguimos sacando el balón jugado desde atrás", analizó el gijonés.

"Esta victoria nos permite seguir dependiendo de nosotros. Como dato quiero decir que Suiza llevaba 8 años invicta, un total de 23 partidos oficiales sin perder y nosotros hemos tenido la suerte, la fortuna y la personalidad de ganar este partido", añadió Luis Enrique en la rueda de prensa posterior al triunfo en Ginebra.

Además, el técnico español detectó rápido "el error" que cometieron en la segunda parte. "Fue no tener el balón en campo contrario e ir demasiado rápido a por el gol. Se defiende con el balón, el rival también sufre y no se puede correr detrás del balón. Hemos pecado de precipitación, pero gorrazos hacia arriba hemos dado muy poquitos. No es nuestro objetivo. Estoy contento y satisfecho de esos últimos minutos pero es evidente que podemos mejorar", dijo sobre el juego de su equipo.

Preguntado por la salida en falso de Unai Simón, que casi supuso el gol del empate para Suiza, Luis Enrique defendió al portero. "Forma parte de este juego de errores, cometen errores los rivales, también nosotros, algunos se pueden solventar y otros no, pero este es un partido para sentirnos orgullosos de la selección", indicó.

"La primera parte fue más completa y en la segunda no pudimos solventar y no hemos podido obligar al rival. Los que han entrado en la segunda parte nos han aportado mucho y creo que es una victoria muy importante. Unai Simón no me pone nervioso en ninguna acción del juego, ni Rober Sánchez, ni David Raya", reiteró Luis Enrique.

"Unai Simón -en la toma de decisiones- es un jugador experto. Yo le pido que salga jugando con el balón. Lo hacemos de esa manera, no sé otra manera de hacerlo, es que no quiero saberla. Para mí, Unai Simón lo hace espectacular. Y si comete un error todos cometemos errores en el fútbol. Así me gusta que juegue la selección", apuntilló.

En relación al "balón jugado" el seleccionador español sí concede la posibilidad de dar "un pelotazo". Por ejemplo, "cada vez que el rival presione bien y no nos deje soluciones. Se pega hacia arriba y luego presionamos en campo contrario. Hay libertad absoluta pero la identidad que nos define es salir jugando desde atrás. Hemos demostrado que tenemos personalidad para saber hacerlo", agregó.

En cuanto a nombres propios,Luis Enrique defendió la actuación de sus centrales. "Diego Llorente viene a la selección porque sé mucho de fútbol y considero que traigo a los mejores. Ha tenido mucha personalidad, contundencia, pausa, él y Pau Torres me han gustado mucho, han sido los primeros que nos han generado las superioridades", señaló.

"Hemos encontrado a Busquets y a Morata muchas veces, Morata lo ha hecho espectacular y Asensio también nos ha dado lo mismo. Y cuando combinas en raso con el '9' y estamos acertados aparecen situaciones favorables. Pero repito, estoy contento porque delante teníamos a una selección muy difícil de batir, ya les ganamos en penaltis en el Europeo y ya veréis que dará problemas en el Mundial", vaticinó.

Por otro lado, Luis Enrique confirmó que Raúl de Tomás ha dejado el equipo por "fiebre" y que "no tiene COVID", además de explicar que no llamarán a un sustituto porque están "más que cubiertos" para el partido que resta en Málaga ante la República Checa de este domingo. Un encuentro del que destacó el ritmo de venta de entradas.

"¿La afición se pone cachonda con su selección? No es una pregunta para mí, es una pregunta para el aficionado. Pero los de Málaga están 'cachondísimos' porque han comprado todas las entradas en 15 minutos. Si las han comprado así es porque algo malo no deben sentir. Tenemos muchas ganas de jugar allí y que se dejen la voz y el ánimo intentando que podamos ganar otro partido más", comentó.

Por último, Luis Enrique repasó que "Portugal lidera el grupo", pero "veremos al final". "Portugal va a Suiza y nosotros recibiremos a la República Checa. A priori somos los dos favoritos, pero en la liga A el último baja a la B y Suiza presentará dificultades. Puede ser un partido trampa. Nuestro objetivo es llegar a septiembre con opciones de disputar la Final Four de esta competición que nos gusta tanto", finalizó.