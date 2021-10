Luis Enrique: "Para mí, la lista es la de siempre; no leo la prensa porque tengo más información que vosotros"

Luis Enrique volvió a hacer una defensa a ultranza de la lista de convocados para el duelo de semifinales de la Nations League frente a Italia, este miércoles.

Las críticas que se recogen en redes sociales y en medios de comunicación son ajenas para el seleccionador, que aseguró no leer la prensa: "No tengo noticias porque no leo y no os escucho, así que para mí, es la misma lista de siempre. Confío en lo que traigo", respodió. Y justificó su explicación argumentando que "no os leo porque sé más de fútbol que la mayoría y porque tengo más información que vosotros", en alusión a los periodistas convocados en la rueda de prensa previa.

El jugador del Barça Sergi Roberto es uno de los últimos en formar parte de la convocatoria: "Le conozco perfectamente porque le hice debutar en el Barça B. Es un gran jugador al que ahora le está tocando pagar algunos platos rotos. Estoy muy contento de que esté con nosotros", respondió el seleccionador.

También se le preguntó por Eric García, central del Barcelona: "Si no ha sido criticado y vilipendiado es que no has sido jugador de equipo grande, pero le veo muy bien".

Luis Enrique no quiso opinar por jugadores que no han sido convocados, como Fabián Ruiz, Brahim Díaz o Luis Alberto: "Están bien y podrían volver a la Selección, pero yo escojo en función de lo que tengo que hacer", recordó.

En cuanto a las posibilidades de jugar con o sin 'nueves', pese a la cantidad de delanteros que acuden, Luis Enrique explicó que "siempre he traído seis o siete delanteros. Soy un seleccionador que se caracteriza por ir al ataque, y se puede llegar al gol de muchas maneras. Nosotros llegamos al gol de forma global, no solo con un jugador".

Llega Italia, vigente campeona de Europa: "No he visto sus partidos de clasificación para el Mundial", argumentó Luis Enrique, pero mi idea es ser ambicioso e ir desde el inicio por el partido". Dice que es un partido "estimulante", en el que la Selección tiene "poco que perder y mucho que ganar".