Luis Enrique, a un mes de la Euro: "Podemos ser campeones si estamos al nivel"

Luis Enrique Martínez, técnico de la selección nacional, aseguró, a un mes del inicio de su participación en la Eurocopa 2020, que España puede luchar por volver a ser campeona continental si están al nivel que se les supone y se genera la confianza imprescindible para optar a todo.

El seleccionador español, en declaraciones a los medios de la selección, explicó que no sabe hasta dónde va a llegar en el torneo europeo, si se quedará en la fase de grupos o alcanzará la final, pero que tiene claro que serán "un rival muy difícil, muy incómodo y muy complicado" para cualquiera.

"Seguimos siendo una marca potente en el mundo del fútbol. Ahora, ¿qué estamos intentando hacer? Recuperar y poder imitar a esos que en su momento fueron únicos y consiguieron algo que nunca habíamos conseguido desde una posición en la que son conscientes los jugadores que podemos ser campeones, claro que sí. Si estamos al nivel que se nos supone y e incluso lo podemos superar y seguimos repitiendo las cosas que sabemos pero el nivel de confianza genera una línea ascendente de rendimiento, podemos optar a todo. No hay ninguna duda", aseveró.

Subrayó que en cuanto a lo que hace su equipo y a su mentalidad está "sorprendido incluso", porque no se "esperaba estar a este nivel". Precisó que han aparecido jugadores jóvenes de gran valor y que sigue habiendo "un potencial para crecer muy grande" y asumió el papel de favoritos que puedan tener: "No me da miedo afrontar ese reto, pero hay que valorar luego en la justa medida lo que estamos intentando hacer, qué perfil de jugadores tenemos, una selección joven que quiere crecer, que tiene hambre, que juega bien al fútbol, que defiende bien", manifestó Luis Enrique, que declaró que el cartel de favorita que tiene en su grupo lo tiene que confirmar "con resultados".

Comentó sobre el primer rival en el Eurocopa, Suecia, el 14 de junio, que la conocen muy bien después de coincidir en la fase previa y que "ahora tiene incluso el refuerzo de un jugador importante como puede ser Ibrahimovic. Habitualmente juega 4-4-2. Sabemos qué tipo juego suelen hacer, pero ellos nos conocen a nosotros también muy bien", señaló Luis Enrique, quien sobre Polonia afirmó que "ha ido cambiando de sistema ante rivales fuertes, ante los que suele jugar con cinco defensas" y apuntó que "el nivel individual de los jugadores es alto, con algunos referentes que todos conocemos". En todo caso, a su juicio "la mayoría de las selecciones cuando juegan" contra España cambian de sistema y modifican lo que el cuerpo técnico español habían estudiado de ellos, y puso el ejemplo de Grecia y Kosovo en los inicios de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

Aseguró que le "hubiera encantado que Bilbao hubiera sido la sede (de España en la Eurocopa), como a todos, pero una vez que era inviable por las condiciones médicas que se imponían y no se podían cumplir" el hecho de mantener la sede en el país y que sea Sevilla le agrada. "Para mí es la ciudad que como jugador más veces he participado con la selección como local, y es un sitio en el que la afición es caliente, que es lo que necesitamos. Vamos a estar respaldados y apoyados. Van a poder ser ese jugador mítico 12 que todos comentamos", dijo el seleccionador, quien también se mostró encantado de "volver a jugar con público. Curiosamente con la selección hemos jugado en Ucrania y Georgia con público, pero en contra. Si así motiva, si puede ser a favor debe ser la repera", apostilló Luis Enrique.