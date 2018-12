Luis Enrique: "Isco ha venido siempre conmigo; fijaos en mis hechos"

El seleccionador nacional, Luis Enrique, señaló en la entrega del Trofeo Quini que no le preocupa "la situación puntual" de ningún jugador a tres meses de la próxima convocatoria, tampoco la de Isco, que fue "el mejor español del Mundial" y que ha ido siempre en sus listas, por lo que alude a "sus hechos" para disipar la polémica sobre de los pocos minutos del malagueño en el Real Madrid.

"Isco me gusta mucho, el pasado Mundial estuvo a un nivel muy alto y su calidad nadie la va a discutir. Su estado de forma y los minutos indicarán las posibilidades, pero lo he llamado las seis ocasiones, por lo que más que en mis palabras, fijaos en mis hechos", apuntó el técnico asturiano.

El gijonés fue el encargado de entregar El Trofeo Quini a los mejores goleadores asturianos y lo hizo en la primera edición sin la presencia de 'El Brujo' -máximo goleador de toda la historia del club gijonés-, que falleció el pasado 27 de febrero a causa de un infarto dejando un gran vacío en el mundo del fútbol asturiano y nacional.

"Es el primer año sin 'El Brujo', pero me niego a pensar que estamos sin él. Está en nuestra memoria permanentemente, y no me esperaba ni el recibimiento ni el premio, porque yo esta temporada no he marcado ningún gol", bromeó el gijonés, que no dudó en vestir la camiseta del Sporting de Quini que le regaló la familia del ariete asturiano.

El seleccionador aprovechó también para hacer balance de estos cinco meses en el cargo, y se mostró "positivo" ante una experiencia que califica como una responsabilidad "nueva y agradable" que acepta y con la que espera dar alegrías, aunque admite que no cree en las "transiciones".

"Son sólo seis partidos, pero no creo en las transiciones, se trata de un periodo de evolución porque tras el último Mundial es cierto que muchos jugadores clave del equipo se retiraron por la edad. Mi trabajo es pensar en clasificarse para la Eurocopa y valorar qué jugadores están preparados y llegan en condiciones", comentó el ex futbolista.

Luis Enrique matizó que ha convocado ya a 32 jugadores diferentes en seis partidos, y avanzó que seguro que habrá "alguna novedad más", aunque parece difícil que sea un David Villa que horas antes afirmaba también en Gijón querer jugar el próximo partido de la Selección en El Molinón.

"Volveré a El Molinón, contra la misma selección, pero esta vez como entrenador. Claro que me hubiese gustado jugar ese partido a mí también, ¿me puedo convocar a mí mismo? Todo jugador en activo entra en las quinielas, pero fuera de bromas, me hubiera encantado tener a 'El Guaje' en plenitud de condiciones", concluyó el ex futbolista rojiblanco.

En el acto se reconoció como máximo goleador asturiano de Primera al jugador del Oporto, Adrián López, que la pasada campaña estuvo cedido en el Deportivo de La Coruña, y también los registros de Jony Rodríguez con el Real Sporting -ahora en el Alavés- y de Saúl Berjón con el Real Oviedo, ambos en Segunda División.