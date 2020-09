Luis Enrique: "Hoy deberíamos estar diciendo lo porterazo que es De Gea"

Luis Enrique Martínez, seleccionador nacional español, se mostró satisfecho por el empate logrado ante Alemania en Suttgart, y dijo que "la recompensa al trabajo a veces llega. Sufrir no, pero me hubiera fastidiado que los jugadores no se hubieran llevado el punto que merecían tras hacer un muy buen partido", dijo Luis Enrique en Teledeporte.

Al hablar del gol de José Luis Gayá en el minuto 96, dijo: "Hemos estado a gran nivel físico para este momento de la temporada y marcar en ese minuto es una alegría. Ves que la recompensa al trabajo a veces llega la primera hemos tenido ocasiones más claras que no supimos materializar. En la segunda parte Alemania decidió meterse atrás tras su gol y nos permitió llegar. Es difícil atacar a un equipo encerrado, pero lo intentamos por bandas. Me habría gustado no perder tantos balones, pero con el ritmo al que se ha jugado es normal. Ha sido ida y vuelta. En esfuerzo ha sido un 10 para mis jugadores", añadió.

Luis Enrique cree que "los debutantes estuvieron muy bien. Sobre todo me gusta la imagen ante una gran Alemania en su casa vana jugar muchos más minutos por lo que he visto y había visto en LaLiga es muy bonito ver gente con muchas ganas de hacer una trayectoria larga en la selección".

También se refirió al portero David de Gea: "Lleva muchos partidos así en la Premier. Hago un seguimiento exhaustivo y lleva mucho tiempo. Lo malo es el sambenito colgado de que cada vez que hace un medio fallo sale en todos los telediarios. Sabe que cuando falla saldrá en portada y cuando hace lo de hoy deberíamos decir 'vaya porterazo tenemos'. Pero como no va a salir ya se lo digo yo".