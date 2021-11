Luis Enrique: "Soy muy happy y positivo"

AUDIO: Así hemos contado la rueda de prensa de Luis Enrique y Carvajal

Grecia fue muy defensiva en el partido jugado en España. ¿Qué esperas de cara al partido de este jueves?

Grecia ha cambiado el sistema, gracias a ello han hecho muy buenos partidos y han conseguido buenos resultados. Me espero una Grecia motivada en su estadio y con su gente. Es un buen equipo defensivo y nos vas a costar cuando tengamos el balón y cuando no lo tengamos porque saben lo que tienen que hacer con el balón si no les presionamos bien.

¿Cómo has visto al grupo y cómo les has logrado reducir la presión por lo que viene?

Tengo mucha suerte porque después de las dos sesiones de entrenamiento en Las Rozas soy más que optimista. La confianza y el ritmo al que han entrenado hacen que me sienta más que confiado y más que tranquilo. Siempre he dicho que me siento muy afortunado de ser el seleccionador de un país que tiene 60 jugadores del nivel para venir a la Selección.

¿España tiene que estar obligada a estar en el Mundial?

Tiene que estar obligada a intentar ganar cada partido, luego de los resultados se hace la suma de lo que has conseguido y esos serán nuestros merecimientos. Nuestra obligación es ganar cada partido. Siempre hay presión de ganar.

¿Te está costando trasladar a los jugadores que lo que hay es esto y luego pensar en Suecia?

Solo hay un partido contra Grecia en Atenas, no hay nada más. Pensar en lo que pueda pasar a continuación solo te despistaría de lo más importante. Ser ambiciosos e ir a por el partido desde el principio y superar a un equipo que defiende muy bien es lo único que existe.

¿Cómo es Luis Enrique cuando nota la presión?

Luis Enrique ha nacido con presión. En esta profesión tienes que jugar con presión desde muy temprana edad. Me siento a gusto con ella y me va la marcha. Fui muy sincero el día de la lista, pero después de ver como entrena el equipo solo puedo transmitir esa confianza que me hacen sentir.

Os veo un pelín preocupados por la presión. Bendita presión, qué maravilla de presión. El problema es cuando no hay presión. Darnos toda la del mundo que al final este equipo ha demostrado que con presión rinde. ¿no tiene presión Suecia o Grecia?

¿Teme el planteamiento ultradefensivo de Grecia?

Es un equipo muy bien organizado. En España le generamos menos ocasiones de las que nos hubiera gustado. Ahora han cambiado el sistema y tienen la posibilidad de mover el balón, pero también podemos encerrarlos atrás con nuestro juego, pero esa es la fase más difícil del fútbol, pero tenemos recursos para solventarlo. Ellos tienen opciones de clasificarse o de jugar la repesca con lo cual pueden atacar más de lo que esperamos.

¿Alguno de los partidos que ha dirigido le ayuda a afrontar un partido como el de este jueves?

No. Cada partido hemos tenido presión. El último partido de la Nations League contra Alemania, el de Eslovaquia, lo mismo, en los cuartos, octavos y semis del Europeo, lo mismo, en la Nations League, igual…

Gavi

Está jugando muchos minutos en su equipo y en banda derecha que no es su posición. Si juega lo hará en su posición la de interior. Físicamente están todos como aviones porque estamos en noviembre. Están en su plenitud. El único que no participará será Mikel Merino que veremos si llega al segundo partido, pero sin correr riesgos.

Dani Carvajal

Es un gusto entrenarlo y convocarlo. Detrás del excelente jugador hay una gran persona y es un gran placer volver a tenerlo con nosotros. Ha ido cambiando cosas para mejorar su rendimiento. Lo he visto con la misma ilusión, ganas de aprender y motivación.

¿Atenaza la responsabilidad de un partido tan importante?

La ilusión que tenemos por ganar estos dos partidos es muy grande. Vamos a representar a nuestro país y haciendo lo que mejor sabemos que es jugar al fútbol, pero eso como cada partido con la Selección. Quizá el error fue mío al ser tan sincero el día de la lista. Hay la misma presión que en cualquier partido con España.

Sabréis el resultado del Georgia-Suecia

Hubiera preferido jugar a la misma hora porque no nos aporta nada ni para bien ni para mal. Ese partido no nos interesa porque todo depende de nosotros. Mi consejo para los jugadores es que no hace falta ni verlo, no nos interesa el resultado.

¿Semana para los veteranos?

Los equipos son un cúmulo y un compendio de jugadores jóvenes y experimentados. Hay que centrarse en las cosas que podemos controlar como la manera en que queremos jugar. Es un partido para jugadores de fútbol de la selección española y la griega.

Ausencias de Ferran y Oyarzabal.

Ferran es un jugador de banda que puede jugar de nueve. Álvaro está en su nivel y rendimiento lo veo con mucho nivel. Y el hecho de no contar con jugadores por lesión abre la puerta a otros jugadores como Brahim, Rodrigo Moreno o Raúl De Tomás. Son muchas opciones positivas que me hacen ser optimista. Tengo ganas de ver el terreno de juego, entrenar sobre él y poder ver cómo está el equipo

¿Se plantea que no se ganen los dos partidos?

Hay que ser optimista y pensar en que todo va a salir muy bien porque los pensamientos generan energía positiva. Pienso que vamos a ganar los dos partidos y ya habrá tiempo de pensar en las cosas malas. Yo soy muy happy.