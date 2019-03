Luis Enrique: "No me gusta decir revolución, estamos en fase de evolución"

Luis Enrique, seleccionador español de fútbol, dijo este viernes que está "contento" por cómo ha quedado la última lista de convocados, en la que hay ocho novedades, y apuntó que "no es una revolución" sino "una fase de evolución" con la que "busca lo mejor" para el combinado nacional.

Luis Enrique ha sorprendido en su convocatoria con ocho novedades, Bernat, Sergi Goméz, Jesús Navas, Dani Parejo, Canales, Fabián Ruiz, Jaime Mata e Iker Munianin, para los dos primeros partidos de la fase de clasificación a la Eurocopa 2020, ante Noruega en Mestalla y Malta en Ta'Qali.

"No me gusta decir revolución, estamos en una fase de evolución y buscar lo mejor para la selección española. La competencia hará que el nivel suba y seguramente la lista se irá ampliando", dijo Luis Enrique, que ya ha dirigido en seis ocasiones a la selección española.

"Quedamos satisfechos de los seis partidos anteriores en actitud y comportamiento y esa es la base para crecer y modular de manera detallada lo que queremos. Yo estoy contento de como ha quedado la lista", confesó.

Entre las novedades de la selección se encuentra la del delantero del Getafe Jaime Mata, que lleva quince goles marcados esta temporada entre Liga y Copa del Rey. "Mata es uno de los jugadores que en mejor estado está. Ya no hablo solo de los goles, también me fijo en su trabajo y en su posibilidad de jugar en punta y en banda. Tiene cualidades técnicas, futbolísticas y actitud", señaló.

"En la posición de delantero influye el estado de ánimo y la situación que te encuentras y a Mata le veo mucho potencial, capacidad de mejora y tengo ganas de verlo entrenar con la selección", apuntó.

Otra de las novedades en la lista es la presencia del centrocampista y capitán del Valencia Dani Parejo. "Es un poco el caso de Canales. Es de los centrocampistas más en forma, su rendimiento ha sido alto y entiendo que tiene posibilidades. Está en ese estado y momento justo para ayudar", manifestó.

Luis Enrique fue preguntado durante su comparecencia de prensa por Dani Ceballos y Marco Asensio, dos jugadores que esta temporada no han tenido un papel protagonista en el Real Madrid.

"Valoramos todas las circunstancias que rodean a cada jugador. Nos fijamos en el detalle con rigor a todo lo que sucede. Me gustaría que los futbolistas españoles jugaran más minutos, pero cuando están en equipos grandes es difícil por la competencia", señaló.

"A Asensio y Ceballos los he visto con buena actitud, muchas ganas y considero que son jóvenes e importantes", apuntó Luis Enrique, que desveló que durante este tiempo no ha hablado con Santiago Solari ni con ningún otro entrenador. "En estos últimos cuatro meses no he hablado con ningún entrenador. Tengo muchas fuentes para ver como están los jugadores", manifestó.

Entre las novedades también destaca la del sevillista Jesús Navas, que no juega con la selección desde el 5 de marzo de 2014. "Lo conocemos perfectamente. Tiene un altísimo nivel, lo ha demostrado con la selección y ya tiene los títulos más importantes. Ha estado muy bien desde el inicio, es un jugador de banda muy ofensivo, con mucho desborde y puede aportar soluciones. Ha mejorado su faceta defensiva y es un placer convocar a un jugador de su nivel", destacó.

Por último, Luis Enrique fue preguntado por los nueve defensas que ha convocado. "Hay nueve defensores porque alguno puede jugar en posiciones más adelantadas, no porque vaya a jugar con cinco atrás".

Luis Enrique, seleccionador español de fútbol, evitó hablar de las ausencias en la última lista de 23 convocados y al ser preguntado por Iker Casillas, sin citarle, dijo que valora a "cada jugador, tenga la edad que tenga".

Con las bajas por lesión de Dani Carvajal, Diego Llorente y Iago Aspas, el seleccionador español prescinde para el arranque del camino a la Eurocopa 2020 de jugadores de peso como Isco Alarcón, Saúl Ñíguez, Thiago Alcántara o Koke Resurrección. "No tengo nada que decir de los jugadores que no están. Es un día feliz para los que están dentro", dijo Luis Enrique, que fue preguntado por Iker Casillas.

"Valoro a cada jugador español que juegue, tenga la edad que tenga. Estoy encantado de que haya muchos españoles para ser seleccionados y jueguen en sus equipos. Eso vale para cualquier jugador, esté en la lista o no", comentó.

Otro nombre propio por el que preguntaron a Luis Enrique fue Gerard Piqué, el central del Barcelona que tras el Mundial de Rusia quiso dejar la selección por decisión personal. "No tengo que opinar nada al respecto, porque no hablo de jugadores que no estén en la lista", declaró.

Luis Enrique desveló que para hacer la lista de 23 ha manejado una de 62 jugadores, "menos los que se han lesionado después". "No hay que hacer una lista de gente que te caiga bien, sino para llevar la idea que queremos hacer en un terreno de juego y que den resultados", comentó.