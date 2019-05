Luis Enrique no estará ante Islas Feroe y Suecia y la RFEF espera que siga "mucho tiempo" en el cargo

El seleccionador nacional Luis Enrique no estará en la concentración del combinado nacional para los partidos ante las Islas Feroe y Suecia, correspondientes a la fase de clasificación de la Eurocopa 2020, ni tampoco se sentará en el banquillo en estos encuentros por "el mismo motivo" personal que le obligó a dejar al equipo antes del duelo ante Malta de marzo.

"El seleccionador no ha podido estar aquí hoy por mismo motivo por el que tuvo que abandonar la concentracion en Malta. Tampoco va a estar en esta concentración ni en los dos partidos", comentó en rueda de prensa el director deportivo de la RFEF, José Francisco Molina, que dejó claro que "el compromiso mutuo" entre ambas partes "sigue vigente" y que esperan contar con el asturiano "durante mucho tiempo".

El técnico gijonés no pudo estar en el partido de clasificación para la Eurocopa 2020 ante Malta del martes 26 de marzo por "motivos familiares de fuerza mayor", según indicó en su momento la RFEF, por lo que el segundo entrenador, Robert Moreno, dirigió al equipo en la victoria por 0-2 y lo volverá a hacer en los dos próximos partidos.

Robert Moreno aseguró que la grave situación personal que sufre el seleccionador no ha provocado que el cuerpo técnico se haya planteado marcharse y resaltó que sigue trabajando a la distancia.

"Desde que volvimos de Malta seguimos la misma dinámica. Tomamos unos días para descansar y luego tenemos jugadores repartidos cada uno, a los que seguimos de forma continua mientras que Luis sigue a todos. Usamos nuevas tecnologías, hacemos informes y vamos a verlos in situ, que es lo único que él no ha podido hacer", aseguró.

El segundo seleccionador confirmó que Luis Enrique se ha reunido estos meses con su equipo de trabajo de forma regular. "Se ha reunido con nosotros en persona y por vídeo conferencia. Todas las decisiones son de Luis y le vamos a trasladar lo que ocurra en cada entrenamiento. Lo único que nos ha trastocado ha sido los viajes, en el resto ha habido poco cambio".

Robert inició su conferencia trasladando un mensaje de agradecimiento de Luis Enrique por el respeto que se mantiene a su delicada situación personal. "Transmito un mensaje de Luis, con quien estuvimos ayer trabajando y agradece el respeto por la situación personal que le toca vivir. También agradecemos a la Federación porque a nivel logístico ha habido que hacer modificaciones pero hemos seguido trabajando igual", dijo.

Agradeció igualmente la llamada de varios "jugadores para preocuparse por Luis" y puso un ejemplo futbolístico para explicar lo que significa la ausencia del seleccionador, que provocará un esfuerzo aún mayor de sus ayudantes en el trabajo del día a día.

"Es como cuando se te lesiona el 10 y tu mejor jugador sale del campo, el resto sigue jugando, aprieta un poco más para mejorar. Pasó en Malta y ahora Luis, sin estar presente, estará con nosotros y todos daremos un plus más para ayudar. En ningún momento hemos pensado dar un paso al lado, hay que ser valientes, afrontar la situación y no nos falta compromiso", manifestó.

Asumir la labor de seleccionador sin Luis Enrique no cambiará nada para Robert. "Me ha dicho que sea yo y nada forzado porque se acaba notando y no tiene sentido. Llevo muchos años con él". "Se te pasan por la cabeza mil situaciones a afrontar y en seguida recurres a lo que haría Luis, que va a estar cerca porque vamos a estar en continuo contacto con él. Yo buscaré estrategias diferentes para motivar a los jugadores, porque Luis transmite mucho. Será diferente la forma aunque la misma en el fondo".

El propio Robert Moreno recalcó en rueda de prensa que la convocatoria de Santi Cazorla ha sido "básicamente por su muy buen rendimiento" y también respaldó la vuelta de Isco Alarcón, que "ha vuelto a jugar bastante con Zidane", al tiempo que consideró que Sergio Ramos estará "disponible" para estos encuentros pese a estar actualmente saliendo de una lesión muscular.

"Básicamente su rendimiento, que creemos que ha sido muy bueno desde principio de temporada. Le hemos seguido y además nos alegra especialmente porque hoy en día los futbolistas son ejemplo de muchas cosas para los niños, pero el caso de Santi es especial. Es algo duro para un futbolista estar 141 partidos lesionado y a ver si el destino le regala 141 extra para ayudar a su equipo y a la selección, y nos haga disfrutar", remarcó Moreno en rueda de prensa.

El catalán, que dejó claro que "fijo no hay nadie" en la selección y que es "el estado de forma" el que marca que uno vaya o no, se refirió también a la vuelta de Isco Alarcón. "Ha pasado por diferentes fases y Luis ya dijo que marcaba diferencias y que tenía que ser importante. A veces el jugar o no puede marcar que uno esté y él ha vuelto a jugar bastante con Zidane. Estamos encantados de que pueda aportarnos calidad y el fútbol que lleva dentro", afirmó.

"Iago es un jugador diferencial. El Celta ha sufrido sin él y con su vuelta ha sido capaz de estar virtualmente salvado. Es el máximo goleador español, tiene gol y es un jugador nos gusta mucho", opinó sobre el de Moaña, también de vuelta al combinado nacional.

Otra presencia que ha sorprendido un tanto es la del capitán Sergio Ramos, que no juega por lesión desde principios de abril y que aún no ha entrenado completamente con su equipo. "Lo decide Luis", replicó preguntado por su inclusión pese a este motivo.

"Nos informamos de como está un jugador y con la que tenemos, creemos que tiene que estar con nosotros. Es un profesional como la copa de un pino, se entrena y no pierde la forma por dejar de salir al campo. Creemos que va a estar disponible y creemos que es el mejor en esa posición. Nadie toma decisiones en su contra", subrayó.

Robert Moreno no quiso entrar en la negativa de Marco Asensio a jugar el Europeo Sub-21, pero sí dejó claro que a la Absoluta le han traído "siempre" pese a no estar en su mejor momento. "Creemos que tiene mucho potencial y con la selección lo ha hecho muy bien. Con lo que ha jugado es suficiente para que esté con nosotros y nos ayude", advirtió.

Además, siguiendo "la norma" de Luis Enrique Martínez, no valoró ausencias como la del sevillista Pablo Sarabia, y aseguró igualmente que no se guían por "las críticas", como pueden ser las recibidas por el portero David de Gea.

Por otro lado, Moreno reconoció que "lo ideal" sería contar con "un bloque" de jugadores, pero no escondió el hecho positivo de que haya cambios en las listas porque "significa que hay competencia" y eso es "bueno para la selección".

"Estamos analizando y monitorizando a 90 jugadores aproximadamente, más gente joven que destaca. Nos vemos 5 veces al año y estamos una semana juntos, con los jugadores haciendo cosas diferentes en sus respectivos equipos, y generar identidad implica hábito y eso sólo se logra con la repetición y eso solo lo tiene una selección cuando está junto un mes antes de una gran competición", opinó.