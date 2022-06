Luis Enrique: "¿Eric García? Hay jugadores que ponen cachondos a los periodistas..."

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, reconoció que están obligados a ganar este jueves a Suiza en la tercera jornada de la Liga de Naciones, en busca del bonito reto de repetir en la 'Final Four' de la competición, después de un último empate ante República Checa que no fue merecido y en el que falló una presión arriba que es vital para el juego de su equipo.

El empate ante los checos el domingo centró gran parte de la rueda de prensa previa al duelo del Estadio de Ginebra. "¿Qué puedo decir que no genere polémica? Si eres jugador de fútbol profesional tienes que estar preparado para todo. Hay jugadores que ponen muy cachondos a periodistas y aficionados. Eric García es un jugador maravilloso. Son situaciones injustas porque ha cometido un error igual que el '9', el '7' o el míster", dijo.

El central del Barça fue el más señalado en los goles que marcaron los checos a la espalda de la defensa española, pero 'Lucho' dejó claro que le seguirá llamando si sigue a este nivel. "Es el partido que peor presionamos los delanteros, todos le echan la culpa a Eric, pero la presión arriba falló. Si no presionamos bien, todo lo demás se resiente. Esto no va de cuando perdemos la culpa la tienen los defensores y cuando ganamos, qué bien que los delanteros meten muchos goles", insistió.

Además, Luis Enrique explicó que el entrenamiento de este miércoles aún le puede cambiar su idea para el once contra Suiza. "Es una decisión que mañana veréis, me han gustado la inmensa mayoría (de los que han jugado), me fío de lo que veo en el entrenamiento. Esta es una competición muy corta, los dos primeros resultados no han sido los que esperábamos y necesitamos ganar el partido para tener opciones de estar en el próxima Final Four. Ni yo mismo sé lo que voy a hacer, tengo una idea que suelo cambiar después del último entrenamiento", afirmó.

Por otro lado, el seleccionador de la 'Roja' apuntó que ve a su equipo con ganas, pese a la carga de toda la temporada, y muy concentrado. "Esta es una fecha FIFA difícil para todos, tienen a sus compañeros de vacaciones, con ganas de descansar, pero tengo un grupo tan especial que no he visto nada de cansancio, ni apatía, predisposición máxima, estoy yo más cansado que ellos", dijo.

"No sé ni quiénes son los que acaban contrato. Veo a la gente súper concentrada, preparada, quizá porque no saben si van a jugar. Es un grupo muy fácil de llevar. Esta es una competición que, a pesar de todo lo que nos rodea, es muy atractiva y bonita. En septiembre, tener la opción de meterse en otra 'Final Four' y ser la primera que repita es algo que nos estimula. Vamos a intentar mejorar y ser capaces de estar ahí", añadió.

Por otro lado, 'Lucho', que explicó que seguirá con "tranquilidad" viendo la puesta punto de Ansu Fati, se refirió a los suizos. "Contra República Checa no merecieron perder, pero encajaron dos goles en dos saques de banda. El partido contra Portugal se adelantan y se lo anulan, y a partir de ahí tienen muchos problemas en situaciones de transición. A mí me gusta Suiza, está muy bien trabajada, tiene un poco nuestra idea de dominar los aspectos importantes del juego", apuntó.

Además, el seleccionador nacional insistió en lo que ya ha comentado de que Gavi aún tiene mucho que enseñar cuando "tenga más presencia en el área" y explicó que sería una buena noticia que la lista para el Mundial de Catar tuviera sorpresas. "Ojalá salgan sorpresas si mejoran a la selección", afirmó, satisfecho con la calidad de sus jugadores aunque recordó que, si el rival se encierra, siempre será complicado.