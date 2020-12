Luis Enrique: "No dependemos de ningún jugador"

Luis Enrique Martínez, seleccionador nacional de España, declaró este sábado que su equipo no depende de ningún jugador y resaltó que uno de los objetivos para 2021 será que la 'Roja' vuelva a estar en disposición de volver a ganar títulos.

El técnico asturiano, a través de un vídeo de la RFEF, hizo balance de los últimos meses al frente de la selección española. Luis Enrique, entre otros temas, valoró la cantidad de jugadores que tiene para elegir, la irrupción de jóvenes talentos y los próximos compromisos internacionales de España.

"Quizá no podemos identificarnos con una selección con un once tipo. No es un problema, creo que es una virtud. No dependemos de ningún jugador. Falte el que falte vamos a intentar encontrar soluciones. Es evidente que cada jugador tiene su perfil individual. El hecho de que haya un calendario tan apretado, es difícil llegar frescos a final de temporada, tenemos un abanico mayor de jugadores a escoger", explicó.

Luis Enrique habló sobre la irrupción, durante su estancia en el banquillo, de varios jugadores que participaron en las categorías inferiores de la selección española. Para el preparador asturiano, la mayoría han llegado para quedarse.

"Todos los que han debutado, a Luis de la Fuente le dije que no volverían porque lo que han hecho en sus clubes y en categorías inferiores ya invita a apostar por ellos. A mí, me gusta especialmente que he podido darles la oportunidad. El jugador joven aporta cosas diferentes", indicó.

"Quizá en la ignorancia o en la inexperiencia aportan una alegría y un desconocimiento del medio que te puede sorprender. La selección, ahora mismo, el grupo lo forman unos 35 jugadores con mucha gente joven con poca experiencia, pero también con veteranos que derrochan mucha experiencia. Eso nos puede ayudar", agregó.

Además, dijo que la próxima Eurocopa será "difícil" y dejó claro que desea que España se quite el sabor de boca que dejaron los dos últimos torneos en los que participó sin éxito (Eurocopa de Francia 2016 y Mundial de Rusia 2018). "Nuestro objetivo es volver a estar en disposición de volver a ganar títulos. Para eso hay que ser valiente, hay que ser osado, hay que ir desde el principio a por todas y eso lo vamos a intentar", manifestó.

Asimismo, declaró que el balance de los últimos meses de la selección española es "sin duda positivo" más allá de los buenos resultados y de la clasificación para la fase final de la Liga de Naciones.

"Las sensaciones que me ha dejado el equipo y la selección en estos tres intensos meses, fueron muy buenas. El último resultado (6-0 a Alemania) hace que confirme diagnósticos, pero que también reafirme la mentalidad del jugador. Va creyendo lo que se le va diciendo en función de los resultados. Y creo que puede ser un gran refuerzo para el equipo. Alemania es una de las potencias, pese a que no esté todo lo alto que debería estar en la lista FIFA. Sin ninguna duda, va a estar luchando por Europeo y Mundial".

También desveló que a veces "vacila" a sus hijos, sobre todo al mayor, a quien le dice que es la única persona de España que trabaja como seleccionador. "Sólo hay uno de 47 millones. Y soy yo, algo bueno habré hecho".

Por último, declaró estar "encantado" de ser el entrenador de la selección española: "Estoy en el sitio en el que quería estar, desde el primer momento en el que me llamó el presidente y Molina. Después de lo vivido, que de nuevo volvieran a depositar su confianza en mí, es un momento de orgullo", expresó. "Estoy donde quiero estar, en un proyecto muy bonito e ilusionante, en el que hay que conseguir resultados. Es así como entrenador de alto nivel. Es diferente a lo que había hasta ahora como entrenador, pero a mí me llena y espero estar a la altura de lo que significa este cargo", concluyó.