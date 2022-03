Luis Enrique: "En Catar estaré con España; no hay otro cargo que me apetezca más, lo puedo decir más alto"

Luis Enrique Martínez volvió a ser contundente a la hora de despejar rumores sobre su futuro. Si la prensa inglesa vuelve a insistir en que el técnico asturiano tiene la puerta abierta del Manchester United, él cierra toda opción.

"Ya os lo intenté explicar de diferentes maneras. En Catar estaré con España... y lo que pueda venir porque he dado mi palabra. ¡Me hace tanta ilusión! No hay otro cargo que me apetezca más, con esta Federación y con este grupo de jugadores. Lo puedo decir más alto y más veces, si queréis", respondió este lunes en rueda de prensa.

En este sentido, Luis Enrique no se siente revalorizado por este tipo de noticias: "Me siento como siempre. Estoy en el sitio en el que quiero estar".

Siete partidos antes del Mundial de Catar

A la Selección Española le quedan siete partidos antes de empezar el Mundial de Catar que se celebra a finales de este 2022. Los planes de Luis Enrique, salvo imprevistos, no parece que puedan variar mucho.

Sobre la posible lista definitiva, invitó a los periodistas a que "si miráis los precedentes, podríais hacer la lista. Planifico, pero los planes cambian muy rápido por una lesión, un problema… Tienes que estar preparado, pero si tiráis de precedentes… Aunque ojalá, como seleccionador, aparecieran tres o cuatro jugadores increíbles, pero creo que ya he contestado".

¿Problemas en defensa?

Preguntado específicamente por la defensa, exculpa que los defensores estén en peor estado de forma: "Los centrales, de los once jugadores, los fallos no son de un jugador o de una línea. Si alguien pretende que los rivales nos hagan cero daño eso es imposible. Y somos de las selecciones a las que menos peligro generan, estadísticas en mano".

Sobre los rivales contra los que juega España, recalcó que "yo no elijo los rivales", pero asegura que le va bien cualquier tipo de rival: "Si son de alto nivel, mejor. Y si no, también, porque por el camino tendremos rivales, en teoría, inferiores, y también se encerrarán y saldrán al contragolpe, y tienes que estar muy lúcido".

También puso en valor la participación de los veteranos: "No hay ningún jugador insustituible. Los jóvenes necesitan de ejemplos. Tanto 'Busi' como Jordi Alba o Koke son veteranos que ejercen ese rol", y concretó en Busquets: "Todos somos conscientes de la importancia que tiene. Lo único que esperamos es que llegue lo mejor posible".

Por último, preguntado si Luis Enrique jugador tendría hueco en la Selección Española actual, reflexionó con cierto humor: "No estaría en la Selección, porque he visto partidos de mi época, y no puede haber más lentitud ahí. Hay veces que quieres enseñar vídeos a tus hijos y no puedes. Yo pensaba que tenía ida y vuelta... y veo que estoy parado. Ya si pudiera jugar en Primera División sería la h***".