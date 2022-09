"Luis Enrique me cae bastante bien, pero me pasa una cosa: no soporto a sus defensores"

Una de las noticias de este miércoles la ha producido Luis Enrique. El seleccionador de fútbol, a última hora de la noche, ha publicado una tabla en la que compara cómo le ha ido a España desde que es seleccionador y cómo les ha ido a otras selecciones importantes de Europa, en el mismo tramo de tiempo.

Luis Enrique publica este dato un día después de lograr la clasificación para la Final Four de la Liga de Naciones de la UEFA, tras vencer 0-1 a Portugal.





"El tuit, en una hora que lleva colgado, lleva 16.000 retuits y 52.700 'me gustas'. Esto, en redes, es una auténtica barbaridad", destacó Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, que analizó la noticia al comienzo de la edición de este miércoles. "Luis Enrique es un tipo admirado y bastante querido por la afición, si exceptuamos el ala madridista que tiene más reticencias a la hora de evaluarle".

"A mí me pasa una cosa con Luis Enrique", anunció Castaño. "Me cae bastante bien. Mantengo las distancias con él, nos conocemos pero sabemos que, por su posición y la mía, es mejor mantener distancias. Cada vez me hacen más gracia las ruedas de prensa, son más divertidas y me parecen más instructivas en algunas ocasiones. Me parece que nos ayuda a hacer programas de radio, a organizar debates y nos ayuda a afrontar las semanas de selecciones con otra perspectiva, pero me pasa otra cosa: no soporto a sus defensores".

"Es decir: me cae bien Luis Enrique pero no soporto a los que están todo el día dándonos la paliza con dónde están ahora o dónde se van a meter... Los que están pasando facturas por la victoria de ayer, entre ellos gente de este programa", concretó, dando nombres de periodistas férreos defensores del trabajo del seleccionador asturiano. "Se presenta un Mundial que va a parecer una Guerra Civil como lo afrontemos de la forma en que lo estamos afrontando", concluyó.