Luis Enrique: "La baja de Bale no cambia nada"

Luis Enrique Martínez, seleccionador nacional, aseguró este miércoles en rueda de prensa que la baja de Gareth Bale en el combinado galés no cambia nada en el planteamiento del partido amistoso.

Bale, de 29 años, se perderá el partido, como anunció Ryan Giggs, seleccionador galés, debido a "fatiga muscular. La baja de Bale es sensible, pero para nosotros no cambia nada. La Gales que hemos analizado nosotros es con Bale, con él aprovechan mejor sus virtudes, que son ser muy verticales y aprovechar sus oportunidades. Si no juega es una baja que les afecta", explicó.

Respecto al amistoso, que se celebrará este jueves en el Principality Stadium de Cardiff (Gales), Luis Enrique le da un "valor máximo" a pesar de que no se juegan "nada. Estamos en un proceso de no desperdiciar ningún partido. Es la recomendación que asimilarán mis jugadores. Es amistoso, pero tiene un carácter serio, para mejorarnos", señaló.

Tampoco quiso el técnico atribuir este partido a oportunidades para los menos habituales, aunque sí destacó que "se abre a cambio. No es que trate de oportunidades, ni que jueguen los menos habituales. El que juegue bien, tendrá minutos, el que entrene bien, tendrá minutos. Estoy deseando ver a mis jugadores dar el máximo", matizó.

Además, dio Luis Enrique dio su opinión sobre la Liga de Naciones, cuyo próximo compromiso para España será el 15 de octubre contra Inglaterra en Sevilla, y dijo que es "muy atractiva".

RUEDA DE PRENSA DE THIAGO

Thiago Alcántara, centrocampista de la selección española, explicó este miércoles que el amistoso ante Gales es "una motivación suficiente" por el "gran nivel" de los galeses en los últimos años: "Este amistoso es motivación suficiente por el gran nivel que han demostrado en los últimos años. Creo que va ser muy bonito mas allá de la faceta defensiva que puedan tener", reflexionó el futbolista del Bayern de Munich.

Thiago, cuestionado sobre los cambios que ha sufrido la Selección desde el Mundial de Rusia, reflexionó que ha habido pequeños matices y cambios en diferentes aspectos, pero que, en definitiva, "los entrenadores siempre abogan por un estilo de posesión y de producir ocasiones".

El centrocampista también opinó sobre las inundaciones en Mallorca que han provocado varias víctimas mortales: "Como españoles y como personas nos sensibilizamos por las inundaciones. Es un momento muy duro. Queremos agradecer a los servicios de emergencia y las personas que han podido ayudar", dijo. En las últimas horas, se han difundido imágenes del tenista Rafael Nadal achicando agua ante la riada de Mallorca, ante lo que Thiago respondió que "él ya es un ejemplo dentro de las pistas y fuera", pero ahora "lo ha recalcado aún más. Creo que es en este momento cuando se ven cómo son las personas en realidad. Es una persona comprometida. Es ahora es cuando hay que apoyar y ayudar lo máximo que puedas", finalizó.