Cristiano hace historia con Portugal; Francia derrota a Croacia

A sus 35 años, aún no hay límites aparentes para Cristiano Ronaldo, que devoró otra marca con Portugal, por encima ya de los cien goles en su impresionante carrera también con la selección; decisivo con un 'doblete' para agrandar el pleno luso en la Liga de Naciones en su visita a Suecia (0-2), como lo fue Antoine Griezmann en la remontada de Francia a Croacia (4-2).

Un total de 101 goles en 165 partidos. Una media de casi dos tantos cada tres choques confirman la voracidad, la rotundidad ofensiva y la ambición de Cristiano también cuando juega para su país, como un futbolista indispensable para su equipo, omnipresente casi en cada ocasión de Portugal y certero cuando conectó de falta directa el 0-1 a favor.

Era el minuto 45. Un instante antes, en la misma infracción que originó el gol, Suecia había perdido por doble amarilla a Svensson. Pero ya antes perfectamente habría podido recibir algún gol del astro luso, contenido por dos paradas salvadoras de Robin Olsen. Le felicitó al intermedio Cristiano, de nuevo crucial para Portugal.

