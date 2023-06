Joselu: "Tengo casi bloqueado el Instagram y me han petado Whatsapp de mensajes"

El delantero de la selección española Joselu Mato reconoció este viernes que la plantilla siente "liberación y alegría" después de "ganar y acceder a una final", al mismo tiempo que confesó que, aunque lo está "disfrutando tarde", está "como si fuera un niño" en el equipo nacional, mientras decidirá su futuro "a partir de la semana que viene".

"Quien no se libera al jugar una final. Estábamos jugando contra Italia. Hay gente que lleva 70 partidos encima, no es fácil. Estamos haciendo un grandísimo trabajo. Ayer el equipo fue justo merecedor del partido. Claro que te liberas, cuando ganas y accedes a una final sientes liberación y alegría. Estamos a un paso de conseguir un título", valoró Joselu en rueda de prensa.

Espanyol y Real Madrid ya negocian por Joselu La intención del Espanyol es la de incluir una opción de compra obligatoria en la operación para que Joselu no regrese en caso de ascender. Podría anunciarse este lunes. 15 jun 2023 - 16:26

El delantero fue el autor del 2-1 en el minuto 88 que dio el triunfo a España sobre Italia en la semifinal de la Liga de Naciones, un tanto que pudo convertir porque le "pilló en el sitio". "No es fácil cuando entras al final estar tan metido en el partido. Estábamos generando bastante y podía darse que me cayese algún balón", comentó.

"Intento anticiparme al primer palo, y veo que un jugador se queda rezagado, sabía que no estaba en fuera de juego. Me pilló justo en el sitio. Muy contento por lo que significa para el equipo y el país", agregó sobre la jugada del gol. "La felicidad es máxima, estamos en una final", admitió.





Joselu quiso acordarse del "apoyo importante" de su familia, que "siempre" está "cuando las cosas están mal". "Poder disfrutar de esto con ellos es maravilloso y único. Estoy disfrutando tarde de estos momentos, pero estoy como si fuera un niño", apuntó. "He intentado cambiar de chip lo más rápido posible, era lo que quería, y ahora a culminarlo de la mejor manera posible", añadió sobre su descenso con el Espanyol y el bálsamo de la selección.

"Me gusta estar aquí, somos 23 y estoy rodeado de lo mejor de lo mejor. Venimos a sumar, a que el míster decida lo que tiene que jugar cada uno. No hay que ponerse etiquetas, todos somos importantes, también los que no juegan. Me tocó salir 10 minutos, pero el objetivo es el mismo, representamos a un país y es mérito de todo el mundo estar en la final", manifestó sobre si se siente a gusto en el rol de 'revulsivo'.

El delantero del Espanyol se ve como "un ejemplo de no rendirse" y un "currante", ya que debutó con la selección el pasado mes de marzo, con 32 años, después de haber "tocado las tres mejores ligas del mundo". "He aprendido mucho, LaLiga es la que más se adapta a mi juego. Quiero seguir disfrutando y viviéndolo", aseguró, antes de valorar los "rumores" que le sitúan en el Real Madrid la próxima temporada.

"Quiero centrarme en lo que estoy disfrutando aquí. Estamos pensando en la final, veremos lo que pasa a partir de la semana que viene. Me refiero a cuando acabemos la estancia en la selección. Primero vamos a ganar el domingo, que es lo importante", puntualizó.

Joselu entró en la recta final del encuentro ante Italia, sustituyendo a un titular Álvaro Morata, con el que "nunca" ha dejado de tener "buena relación". "Hablamos mucho, en el Castilla era otra época, pero le tengo un cariño inmenso, es un pedazo de profesional. Le respeto y admiro mucho, ha aportado mucho a la selección. Se alegrará por mí, como yo me alegro por él cuando hace gol o gana un título. Esa generación del Castilla hemos mantenido una relación muy buena todos", confesó.

También elogió el papel de Rodri Hernández en el combinado nacional, un "pedazo de jugador y de compañero". "Me sorprendió, es súper humilde, he hablado mucho con él. Me impresionó su sinceridad y humildad. Es el jugador que más me llamó la atención, cómo se posiciona, cómo corre, está en todos los lados. Gana la Champions, el MVP, tres días de celebración... Y ayer fue el mejor", bromeó.

"Luka Modric es otro ejemplo de deportista, un jugador que con la edad que tiene sigue teniendo hambre. Es un ejemplo para los niños, la edad no significa nada. Ha demostrado unos valores que nos representan a todos", concluyó sobre el capitán de Croacia, el rival de España en la final de la Liga de Naciones de este domingo.