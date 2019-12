Jorge Vilda: "En el proceso de ser mejores, estamos más cerca de lo que queremos"

El seleccionador nacional femenino de fútbol, Jorge Vilda, expresó que el equipo "está más cerca" de lo que quiere tras el Mundial de Francia y confía en seguir ganando el próximo año para lograr la clasificación para la Eurocopa de Inglaterra de 2021 para un fútbol femenino que espera que siga "tan arriba como está ahora".

"Me encantaría que en el 2020 el fútbol femenino siguiera tan arriba como está ahora. Que los años del Mundial no sea un pico sino que se mantenga. Queremos seguir invictos, con la portería a cero, ganando los partidos porque queremos estar en Inglaterra 2021. Tenemos una ilusión tremenda por estar allí y prepararnos. En el proceso de ser mejor selección cada vez estamos más cerca de lo que queremos", manifestó en una entrevista a los medios oficiales de la Federación Española (RFEF).

Para Jorge Vilda, se planteó el objetivo de ser "mejor selección" después del Mundial de Francia de este 2019 y cree que lo han logrado. "Lo conseguimos. Por eso vinimos todos con la tranquilidad de haber hecho bien el trabajo, con la satisfacción de habernos empleado al cien por cien y, sobre todo, con la alegría de ver un fútbol femenino más grande", señaló.

Al margen del nacimiento de su segundo hijo, Óscar, en enero de este año y coincidiendo con la concentración del equipo en Alicante para enfrentarse a Estados Unidos, Vilda rescató el gol del empate precisamente frente a las norteamericanas en el Mundial como uno de los mejores momentos del año.

"Nos meten un gol en los primeros 15 minutos, el equipo reacciona y, con ese robo de Lucía García y esa ejecución perfecta de Jenni Hermoso, empatamos y vemos que tenemos opciones de pasar a cuartos. El tercer mejor momento, la primera parte del partido contra la República Checa. Vi a una selección muy cerca de lo que quiero que lleguemos a ser", subrayó.

Tras la eliminación contra Estados Unidos, el seleccionador español femenino admitió que le costó volver a ver el partido para asimilar la derrota. "Lo he visto unas cuantas veces. Me costó verlo después del Mundial porque había un proceso de digerir. Me quedo con que el equipo estuvo a un alto nivel y, en cuanto a juego, podemos mejorar y estamos trabajando en ello", explicó.