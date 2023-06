Jordi Alba: "No me preocupa estar sin club"

El jugador de la selección española Jordi Alba reconoció este miércoles que la 'Final Four' de la Liga de Naciones es "una oportunidad única" de levantar un título más de 11 años después, con un "equipo nuevo" e "ilusionado", aunque pidió no "achacar" todo el trabajo al entrenador, ya que "muchas veces" son los propios jugadores los que deben "dar un paso adelante".

"Yo le veo muy tranquilo, los entrenamientos han sido muy buenos. Hay que estar unidos, todo se achaca al entrenador y muchas veces somos los jugadores los que tenemos que dar un paso adelante. Tiene la confianza de todo el mundo y no hay que dudar del trabajo que está haciendo. Es una buena oportunidad para demostrar todos, el míster y también los jugadores", valoró Alba en la rueda de prensa previa al duelo de este jueves ante e Italia sobre el trabajo de Luis de la Fuente como seleccionador.

El lateral ve al equipo "con mucha ilusión" por "levantar el título". "Llevamos 11 años sin ganar uno, es una oportunidad única. Veo muchas ganas, estamos todos unidos, hay que estarlo más que nunca", pidió el capitán de 'La Roja', que recordó que "no es fácil ganar títulos", resaltando las dos Eurocopas y el Mundial cosechados de manera consecutiva.

"Tuvimos esa suerte, pero no es lo normal. La RFEF decidió que estuviera Luis de la Fuente, yo lo que veo es muy positivo, estamos muy unidos. Llamaría a todo el mundo a estar unidos, es un torneo muy bonito de jugar, trabajamos mucho en el pasado para estar aquí. Se están haciendo bien las cosas, las bases son buenas", añadió, mostrándose "muy contento" por volver a la selección, en su primera convocatoria tras el Mundial.

Esas ausencias le han hecho "madurar y valorar aún más si cabe"jugar con el equipo nacional. "Vengo con ganas de hacerlo bien, estoy convencido de que las cosas van a ir bien", auguró el futbolista, antes de confesar que no le "preocupa" alcanzar los 100 partidos con la selección. "Estoy contento con lo que he hecho, es una cifra bonita, pero no me preocupa llegar o no llegar", agregó.

Ahora tendrá ese papel de veterano con los más jóvenes, a los que puede "aconsejar", aunque también aprende "mucho de ellos". "Las ganas que tienen, esa motivación, son importantes para los más veteranos", admitió un Jordi Alba que alabó el poder defensivo y ofensivo de Italia. "Nos vamos a enfrentar a una muy buena selección, han dado un paso de gigante ofensivamente, con jugadores a los que les gusta tener el balón. Estoy convencido de que lo haremos bien, se puede ganar o perder, pero la imagen es importante", analizó.

Por esto, ve "difícil igualar"el nivel mostrado por la selección que venció por 4-0 al combinado transalpino. "Ese partido se da muy pocas veces. Fuimos superiores al rival, pero ahora no tendrá nada que ver, veo el partido más igualado. Será muy complicado, sin ninguna duda, sé la dificultad que tiene jugar con un equipo italiano", advirtió.

El equipo que afronta esta 'Final Four' es "nuevo" y "con muchas ganas". "Es otra etapa, la gente está ilusionada y creo que se pueden hacer muy bien las cosas", destacó, después de defender que la predisposición del equipo que disputó el Mundial de Catar fue "correcta", con un Luis Enrique que "hizo las cosas muy bien".

Finalmente, Jordi Alba abordó su futuro tras dejar el FC Barcelona, confesando que la inestabilidad actual no le "preocupa". "No hubiera tomado la decisión, sabia que iba a estar sin equipo. Me juego un titulo con la selección, después de este torneo decidiré mi futuro, como sabéis no tengo nada", avanzó, aunque la decisión no dependerá de si puede "venir a la selección o no". "Me veo capacitado para jugar más años, tengo que tomar la mejor decisión para mí", sentenció.