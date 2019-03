Jordi Alba: "Piqué tendrá sus razones para jugar con Cataluña"

Jordi Alba, defensa internacional del Barcelona, aseguró que no ha hablado con su compañero Gerard Piqué de su convocatoria con la selección catalana, tras dejar la española, y argumentó que "tendrá sus razones".

"No he hablado con él de este tema pero sus razones tendrá. Habrá que preguntarle a él. Yo no lo he hablado con Geri, que decidió dejar la selección y ahora querrá jugar con Catalunña", dijo desde la concentración de España en La Ciudad del Fútbol.

Rodrigo Moreno, delantero del Valencia, destacó la emotividad que tendrá para él el primer partido de clasificación a la Eurocopa 2020, en Mestalla ante Noruega, donde afirmó "será especial" jugar donde lo hace con su club con la elástica de la selección española.

"Va a ser un partido bonito. Será especial poder jugar en Mestalla con la selección", aseguró Rodrigo en un acto de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la renovación de su acuerdo con Sanitas como proveedor médico oficial de la Roja.

Rodrigo habló del trabajo de los primeros días de concentración. "La preparación es igual, estamos intentando asimilar la idea que quiere transmitir Luis Enrique para afrontar el partido con la máxima ilusión posible para intentar ganar".