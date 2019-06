Jenni Hermoso, en El Partidazo de COPE: "Se ha dado un paso grande en España con el fútbol femenino"

Su gol ante Estados Unidos no fue suficiente para obrar el milagro de estar en cuartos de final del Mundial de Francia. Jenni Hermoso, autora del tanto para la Selección española, charló horas después con Juanma Castaño para El Partidazo de COPE desde su hotel de concentración.

"Pasarán unos días hasta que deje de doler. Estamos muy orgullosas de todo el trabajo que hemos hecho sobre el campo, sobre el campo se ha visto el partido que teníamos plantado. Además, hemos plantado cara a una de las mejores selecciones del mundo y se ha visto", dijo una Jennifer dolida pero satisfecha por la imagen ofrecida.

"Los penaltis y el VAR fueron claves para el combinado norteamericano: Hemos visto varias imágenes de ese penalti y al final sí que hay un contacto. Es lo de siempre, no tenemos ni voz ni voto, es decisión de ellas. Sigue doliendo, el VAR está para algo y hoy no hemos tenido suerte", comentó. Trató de explicar sus sensaciones durante los cinco minutos de incertidumbre en los que la árbitra estuvo revisando varias tomas de la jugada: "Tienes en tu cabeza que ojalá no lo pite y pouedas seguir compitiendo".

Es consciente del buen momento que vive el fútbol femenino en España. Sabe que con este Mundial se ha dado otro paso al frente: "Un paso grande sí se ha dado, no sé si el definitivo. Ojalá todo lo que venga por detrás sea un futuro más prometedor".

Uno de sus deseos: "Espero que cada día el fútbol femenino esté más alto que los estadios estén llenos dejen de ser noticia".