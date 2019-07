Ibrahimovic pide al Manchester United que deje salir a Pogba

El jugador sueco Zlatan Ibrahimovic ha pedido este miércoles al Manchester United, uno de sus exclubes, que deje salir al centrocampista francés Paul Pogba, cuyo futuro podría estar relacionado con el Real Madrid porque quedarse con él "sería una tontería" si finalmente quiere dejar la Premier League.

"Creo que si no quiere quedarse en el United, sería una tontería quedarse con él. Si quiere estar en otro lugar, déjalo ir. Hay que utilizar la situación para ganar ventaja y trae a alguien que sí quiere estar allí", manifestó el delantero de Los Angeles Galaxy en declaraciones a la BBC.

El internacional francés es un objetivo prioritario de Zinédine Zidane, el entrenador del Real Madrid, aunque públicamente no lo haya confirmado. Según el ex jugador del PSG, el club inglés saldría ganando si deja a Pogba jugar en España.

"En el vestuario, los jugadores se respetan mutuamente. Son profesionales y entienden las situaciones de cada uno. Esta situación debe ser más preocupante para el club y la gerencia porque no quieren un jugador que no quiera quedarse. Al final sabes que no dará el 100% o el 200%", finalizó Ibrahimovic.