Holanda no echa de menos a Koeman y lidera su grupo tras el traspié de Italia

La selección holandesa comenzó con buen pie la Liga de Naciones 2020-21 tras derrotar a Polonia por la mínima (1-0) en el primer partido de la 'oranje' tras el adiós de Ronald Koeman, nuevo técnico del FC Barcelona, y se ha situado líder de la Liga A del grupo 1 tras el empate de Italia y Bosnia en un duelo contra pronóstico (1-1) que complica la vida de la tetracampeona mundial.

En el Johan Cruijff Arena, Holanda dio la cara en un complicado partido ante la siempre ordenada Polonia. El equipo entrenado por Dwight Lodeweges -de manera interina- fue superior y supo sufrir cuando más tuvo el balón su oponente. La mejor ocasión antes del único gol del partido fue un disparo del barcelonista De Jong que acabó en la base del poste al borde del tiempo de descanso.

Depay también lo intentó en la segunda mitad, con alguna oportunidad clarísima, pero fue Steven Bergwijn quien perforó la meta polaca a media hora para el final. El jugador del Tottenham sólo tuvo que empujar el cuero a un metro de la línea de gol tras una combinación magistral entre De Jong, Quincy Promes y Hateboer. Un tanto muy al estilo neerlandés.

La victoria -la primera en la era post Koeman- permite a los Países Bajos situarse en el liderato de su grupo por delante de Italia, que fue incapaz de superar a Bosnia como local. Los de Roberto Mancini comenzaron perdiendo con un gol de Edin Dzeko, gran conocido del fútbol italiano, aunque pudieron arreglar el desaguisado a 20 minutos del final.

Stefano Sensi igualó la contienda tras ser asistido por Lorenzo Insigne. El marcador ya no se movió más y la 'azzurra' jugará sin red el próximo martes ante Holanda. Todo lo que no sea una victoria de Italia les dejará virtualmente sin opciones de conquistar esta Liga de Naciones que no da margen de error.

Por su parte, en otros partidos de la jornada destacó el triunfo de Austria en casa de los noruegos (1-2), una victoria que les aúpa a la primera posición tras el empate de rumanos e irlandeses del norte. En el grupo 2 de la Liga B, la República Checa arrancó mandando al ganar a Eslovaquia (1-3) y el empate entre Escocia e Israel.