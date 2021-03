Gonzalo Villar, en El Partidazo de COPE: "Te mentiría si te dijera que no tengo esperanza de ir a la Eurocopa"

Entrevistamos a Gonzalo Villar, jugador de la selección española sub 21, en El Partidazo de COPE y hablamos de su gran temporada en la Roma y de su sueño de jugar la Eurocopa de este verano con la selección absoluta: "Te mentiría si te dijera que no tengo esperanza en ir a la Eurocopa. Luis Enrique ha demostrado que confía en la gente joven y siempre fue mi sueño."

�� No te pierdas los mejores momentos de la entrevista a @Gonzalo14villar, jugador revelación de la @SeFutbol Sub-21



�� Encima es oyente del @partidazocope y está hasta el gorro de escuchar a @lamacope en el FIFA



�� #PartidazoCOPEpic.twitter.com/NKa7evuC3t — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 29, 2021

El futbolista reconoció que escucha El Partidazo de COPE: "Me pongo vuestro programa por las noches cuando estoy en Italia", y que, además, es jugador del FIFA, aunque reconoció que está un poco cansado de escuchar las narraciones de Manolo Lama en el videojuego.

Sobre el Europeo que está disputando la selección sub 21, Gonzalo afirmó que "Tenemos que aspirar a todo en este Europeo sub-21. No tenemos un Sergio Ramos que mande en la sub-21. Estoy contento porque estoy jugando mucho y me siento importante en el equipo. Tenemos un grupo joven y con mucha calidad".