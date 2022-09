Gayà: "Luis Enrique nos dice que no pensemos en el Mundial"

El internacional español José Luis Gayà confesó que mentalmente ha sido "muy duro" para afrontar la sanción de cuatro partidos que le ha impedido jugar el inicio de LaLiga Santander, y se mostró "superagradecido" por la confianza del seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, para jugar los dos encuentros de la Liga de Naciones contra Suiza y Portugal.

"Estoy superagradecido y con ganas de demostrar la confianza del míster. En estos últimos tres años he tenido esa confianza y eso me ha ayudado mucho a seguir trabajando y mejorar. Mentalmente he tenido que ser muy duro, no sabía lo que iba a pasar por la sanción y el hecho de no poder competir con mi equipo. Ya he pasado página y eso me va a servir para aprender", comentó.

Esa sanción de cuatro partidos por sus declaraciones tras un Valencia-Osasuna en Mestalla criticando al árbitro le hizo alimentar dudas. "Pero sabía que, cuando volviera, tenía que dar lo mejor de mi. Estoy con ganas de seguir demostrando mi fútbol. Es una posición con mucha competencia, aunque siempre que juego lo intento dar todo y por eso estoy tranquilo", señaló.

??? @jose_gaya internacional absoluto: "Estamos ya preparando con el míster cómo atacar y cómo defender ante Suiza".



A pesar de haber sido convocado para estos partidos de la Liga de Naciones, la última lista de Luis Enrique antes del Mundial de Qatar 2022, Gayà no da por segura su presencia en el campeonato. "No se sabe si voy a ir al Mundial. En mi cabeza está hacerlo de la mejor forma posible en estos dos partidos. Con la renovación siempre lo he dicho, y no hace falta que lo repita cada vez", indicó acerca de su futuro en el conjunto che.

En este sentido, el internacional valencianista desveló que 'Lucho' les ha comentado que se 'olviden' del Mundial, y que los internacionales se centren en la clasificación para la final a cuatro de la Liga de Naciones. "Para Luis Enrique esta competición es muy importante, y nos estamos jugando la clasificación para la 'final four'. Vamos a preparar estos dos partidos de la mejor manera posible, y luego ya vendrá el Mundial" , dijo.

"Gatusso nos ha dado mucha confianza"

Consideró que "aún es muy pronto" porque tan solo se han disputado seis jornadas de LaLiga Santander, pero que su entrenador, Gennaro Gatusso, ha generado "muchísima ilusión" a toda la afición y a los jugadores "por cómo es y cómo vive cada partido".

"Es muy intenso, muy cercano y nos ha dado mucha confianza a los jugadores. Estamos viendo una versión del Valencia con más confianza. Ojalá sigamos dando ese nivel y estando arriba", deseó el jugador del club levantino.

Con la competencia que hay en la lateral izquierdo, Gayà es consciente de que no se puede "relajar". "Tengo que dar el máximo. Hemos empezado a preparar el primer partido y luego ya tendremos tiempo de preparar el siguiente. Son dos selecciones diferentes y tenemos que estar preparados", destacó.

Con el lateral del FC Barcelona Jordi Alba indicó que se lleva "muy bien". "Hemos coincidido casi siempre y lo veo con ganas, animando a los compañeros. Es un capitán ejemplar y estoy muy contento de compartir ese puesto con él. La confianza está ahí, pero tenemos que desmotrárselo. Hay que dar el mejor nivel para que te vuelva a llamar", recalcó sobre Luis Enrique.

Acerca del ambiente en el grupo, el lateral del Valencia subrayó que la de España es una selección "muy joven", pero en la que se combina la veteranía. "Esa mezcla es muy buena para una selección, y es la clave para jugar competiciones de gran nivel", celebró.