Gabri Veiga: "No estoy pensando en mi futuro"

Gabri Veiga, centrocampista del Celta de Vigo e internacional español sub-21, regateó las preguntas sobre su futuro, con una cláusula de 40 millones de euros por la que puede salir del club y con varios equipos de la élite europea interesados, y quiso centrarse en el Europeo sub-21 que arranca el próximo 21 de junio.

“Ahora mismo no estoy pensando en mi futuro y quiero vivir el presente que es la selección y un reto muy bonito como el Europeo. Ojalá que mi futuro pase por estar en el Europeo, porque aún queda la lista definitiva y ganarlo”, comentó en rueda de prensa.

“Estoy aquí con la selección centrado en un rato muy bonito y quiero vivir el presente; el futuro ya se verá. Ahora quiero representar a mi país que es una de las cosas más bonitas que hay en el fútbol”, insistió.

Un torneo al que llega como uno de los líderes del equipo, aunque descartó sentir presión por ello.

“No me siento con ninguna presión porque todos somos jugadores muy buenos. Al final aquí lo que prima es el equipo y la selección y ayudar a lo que toque. Somos mejores colectivamente y vamos a por ello”, dijo.

Evitando cualquiera de las preguntas sobre su futuro, el joven futbolista de 21 años reconoció que no está acostumbrado a hablar en público a la vez de bromear con un “creo que lo estoy haciendo bien”, ante la insistencia de preguntas acerca del interés de varios clubes en hacerse con sus servicios.

Por otro lado, Gabri Veiga no quiso comparar el precio de Jude Bellingham con el suyo y agradeció los elogios del técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti.

“Cada jugador vale lo que paga cada equipo. Bellingham es uno de los mejores centrocampistas del mundo y aprendo mucho de él”, señaló.

“Si lo sabes gestionar de forma madura, todos los elogios son bien recibidos, sobre todo si vienen de un gran entrenador como Carlo Ancelotti”, apuntó.

Gabri Veiga comentó cómo fue el proceso en el que cambió de agente y por el que ahora está representado por Pini Zahavi.

“Sí que es verdad que ha sido un poco lío todo, pero tomé la decisión de cambiar de representante y me he decidido por el que es el mejor. Es algo por lo que algunos futbolistas tienen que pasar y es algo que me ha ayudado a madurar mucho”, contestó.

Además, el centrocampista del Celta ponderó su temporada en el club vigués.

“Ha sido una temporada espectacular y hubo momentos en los que tuve que pararme a pensar y asimilar todo lo que estaba sucediendo. Todo lo que hice fue un sueño por hacerlo en el club de mi vida” , dijo.