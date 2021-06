De la Fuente, tras la eliminación en la Euro Sub-21: “Ha sido un penalti clarísimo”

Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, se posicionó sobre la polémica del partido de semifinales del Europeo frente a Portugal, en la que no se señaló penalti sobre Brahim Díaz, asegurando que fue “clarísimo” y lamentó que no hubiese sistema de videoarbitraje (VAR) en este torneo y sí en el de hace dos años.



“Ha sido un penalti clarísimo”, comenzó diciendo el entrenador. “Todo lo que ayude a que no se produzcan estas situaciones por supuesto que sí estoy a favor. Soy un ferviente defensor del VAR. Es curioso que hace dos años hubiera VAR y este año no. No es que esté justificando algo, pero esto demuestra que ayuda muchísimo más de lo que puede perjudicar”, reflexionó al ser preguntado por EFE.



Un Luis de la Fuente que quiso ponderar el trabajo de sus jugadores a pesar de la derrota: “Les he felicitado y les he dicho que me siento orgulloso de su trabajo y del trabajo que hemos estado haciendo juntos. Y que ha sido un orgullo convivir con ellos y dirigirles. Han crecido mucho y el futuro del fútbol español está garantizado”, comentó.



Además, resaltó el hecho de que se trate casi como decepción el hecho de haber caído en semifinales: “Es bueno porque no hay que acostumbrarse nunca a ganar. Nunca hay que dejar de intentar ganar y está bien esa ambición y esas ganas de intentar mejorar; así se produce el crecimiento. Eso sí, hay que valorar lo que conseguimos independientemente del resultado”, dijo.



España cayó derrotada frente a Portugal por un gol en propia puerta en el minuto 80 a pesar de haber llevado la iniciativa del encuentro: “Hemos generado lo suficiente como para habernos generado por delante en el marcador, pero cuando no tienes ese acierto evidentemente sabemos que son partidos tan igualados que estos pequeños detalles decantan la balanza. No se trata de jugar mejor o peor, se trata de dominar los mil detalles”, analizó.

?? Luis de la Fuente: "Primero vamos a terminar la concentración como corresponde. Voy a estar con mis jugadores hasta el último segundo".



?? "Ya dije que una vez que terminase este evento tan importante sería el momento de hablar de los Juegos Olímpicos".#U21EUROpic.twitter.com/uEps4wD8Gk — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 3, 2021

Ese tanto llegó en una acción en la que Jorge Cuenca intentó despejar un centro: “Arropado está seguro. Este grupo está muy unido y es casi una familia. Jorge no ha tenido ninguna culpa de nada, él ha ido a realizar una acción de fútbol y ha salido un rebote extrañísimo”, comentó sobre su figura.



Un Luis de la Fuente que cuando aterrice de vuelta en Madrid comenzará a centrarse exclusivamente en los Juegos Olímpicos de Tokio en el que dirigirá al equipo que debuta el 22 de julio.



“Vamos a terminar como corresponde esta concentración, al lado de mis jugadores. Por respeto a su trabajo y honradez voy a estar con ellos hasta el último segundo. Cuando pase esa fase, estaremos trabajando en los Juegos Olímpicos y me centraré en ello, como siempre os dije que haría cuando terminara este gran evento”, explicó al ser preguntado por EFE.