Fernando Santos: "¿Críticas a Luis Enrique? Da ganas de reír, a mí también me critican"

El seleccionador portugués, Fernando Santos, descartó este lunes, en la víspera de que su equipo reciba a España en Braga, que el equipo luso vaya a especular con el resultado, y advirtió que sus jugadores se “equivocarán” si piensan más en el rival que en hacer su juego.

“Todo el mundo conoce a España, ha jugado de la misma manera durante 20 años. Es un equipo de posesión, de presión, que reacciona bien a la pérdida de balón. Tienen una matriz clara de cómo juegan. No tenemos que preocuparnos por España, tenemos que respetarla como respetamos a todos los oponentes. Tenemos que estar enfocados en nosotros”, comentó en rueda de prensa.

En este sentido, pidió “humildad” a sus futbolistas para afrontar un partido “complicado” ante un rival al que no cree que le afecte su derrota ante Suiza porque es un equipo “con mucha madurez”.

"España sabe jugar para ganar y viene aquí para hacerlo. Sus jugadores querrán mostrar sus cualidades después de ese partido. Si eso es lo que llamamos un equipo herido, espero que sigan heridos después del partido de mañana", ironizó.

El seleccionador portugués reiteró que en su cabeza sólo está “ganar, ganar y ganar”, confirmó que Joao Felix está recuperado y mostró su confianza en todos los jugadores convocados.

"Tengo confianza en todos los jugadores, eso significa que cualquiera puede jugar. Antes de cada juego decido qué es lo mejor para el equipo. Si pensara que alguno no tiene calidad para jugar en la selección, no lo convocaría. Nunca he llamado a un jugador para hacer número".

“Espero que el césped esté bien. Tanto Luís -Enrique- como yo decidimos que lo mejor era no entrenar hoy sobre el césped para cuidarlo. Hay mucha gente trabajando para que esté en buenas condiciones, para los dos equipos es muy importante”, comentó en su comparecencia ante los periodistas.

La selección lusa se ejercitó esta mañana en el campo de entrenamiento del SC Braga, y por la tarde lo hará el equipo español después de que el seleccionador aceptase cambiar el lugar de entrenamiento debido al “irregular” estado del terreno de juego.

Fernando Santos también se refirió a las críticas a su homólogo español tras la última derrota ante Suiza: “Es algo normal, cuando Luis Enrique ganaba y jugaba bien, todos decían que era el mejor. Ahora que pierde ya no lo es, pero eso siempre es así, tanto en las selecciones como en los clubes”.

Danilo: “Sólo pensamos en la victoria”

El defensa portugués Danilo Pereira, que apunta a titular en el once de Fernando Santos tras recuperarse del golpe que recibió en su rodilla derecha ante la República Checa, aseguró que su equipo no saldrá a especular en el partido que mañana, martes, le enfrentará a España aunque le valga el empate para acceder a la fase final de la Liga de Naciones.

“Nos sirven dos resultados pero nuestro objetivo es ganar para jugar la Final Four. Tenemos que pensar sólo en la victoria, enfocarnos en nuestro juego es lo más importante”, declaró el futbolista del París Saint Germain en su comparecencia ante los periodistas.

El luso elogió al equipo de Luis Enrique Martínez, “tiene las ideas muy claras, un patrón de juego muy definido”, y advirtió que su equipo necesitará estar “muy concentrado” para superar a un rival “muy ofensivo”.

Danilo también confirmó que está “al cien por cien” tras pedir el cambio en el partido de Praga, después de recibir “un golpe” en la rodilla derecha.

“Tenía cierta dificultad para doblar la pierna. Como íbamos ganando y el partido estaba cerca del final decidí no arriesgar, por eso pedí el cambio”, explicó.