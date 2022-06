España vestirá ante la República Checa las camisetas de la selección española femenina

Los jugadores de la selección española masculina jugarán este domingo ante la República Checa en La Rosaleda (20:45h) de Málaga con la camiseta que lucirá el equipo femenino en la Eurocopa de 2022 en Inglaterra, que empieza en el 6 de julio. Los de Luis Enrique vestirán la equipación roja que se ha hecho para este evento y que, por primera vez, utilizará el equipo masculino en señal de apoyo y promoción al evento. Esta iniciativa ha sido promovida por Adidas que intentará dar más repercusión a la Eurocopa femenina.

Otras selecciones también han lucido la camiseta de la selección femenina, como es el caso de Alemania. Los germanos vistieron la equipación en su duelo de la Nations League ante Inglaterra. También lo hará Bélgica contra Polonia. Ahora bien, la única duda respecto a 'La Roja' es si se le añadirá la estrella de campeón del mundo encima del escudo. Alemania en su partido jugó sin estrellas.

Leila Ouahabi, internacional con España, firma por el Manchester City hasta 2024

La internacional española Leila Ouahabi jugará en el Manchester City femenino las dos próximas temporadas tras su largo paso previo por el Barça Femení, equipo en el que ya coincidió con su ahora de nuevo compañera Vicky Losada. "El Manchester City se complace en confirmar el fichaje de la internacional española Leila Ouahabi, sujeto a autorización internacional. La defensa de 29 años ha firmado un contrato de dos años y se incorporará oficialmente al club el 1 de julio", confirmó el Manchester City.

Los 'citizen' aseguran que Leila es "ampliamente considerada como una de las laterales líderes". "Ouahabi es una presencia incansable por el flanco izquierdo y ganó todos los trofeos disponibles durante un período de 11 años con los 'gigantes' catalanes", aportaron sobre su pasado blaugrana.

Tras anunciar hace poco que no renovaba con el Barça y que ponía fin a su exitosa etapa culé, Ouahabi aseguró estar "muy feliz" de anunciar su llegada a Mánchester. "Estaba deseando que llegara este momento y estoy muy feliz ahora que todo ha terminado", aseguró en declaraciones a los medios del club 'sky blue'.

"El Manchester City siempre ha sido un equipo que me llamó la atención. Me gusta mucho su estilo de fútbol y el ADN del club es muy emocionante. Esta va a ser una experiencia completamente diferente para mí, y estoy deseando que llegue. Creo que creceré y me desarrollaré aquí", argumentó.