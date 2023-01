España repite con Italia en las semifinales de la Liga de Naciones

La selección española jugará contra la de Italia en las semifinales de la Liga de Naciones, según el sorteo de la fase final hecho este miércoles en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), donde Países Bajos y Croacia quedaron emparejados para la otra semifinal.

Países Bajos, que será el anfitrión del torneo, fue considerado equipo local de la semifinal 1, que se disputará el 14 de junio en Rotterdam (20.45), y la segunda entre España e Italia en Enschede (20.45) se jugará el 15. El encuentro por el tercer puesto se jugará el 18 en esta última ciudad (15.00) y ese mismo día, a las 20.45, será la final en el estadio De Kuip de Rotterdam.

