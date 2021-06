Enfado de Rubiales con RTVE por pasar a Teledeporte el amistoso ante Lituania: "Este no es el camino"

Luis Rubiales se enfadó con Televisión Española. El amistoso que este martes tenía previsto jugar la Selección Absoluta ante Lituania estaba programado por la televisión pública a través de La1.

Sin embargo, el hecho de que terminasen jugando el partido los Sub-21 por el positivo de Sergio Busquets, hizo que RTVE moviese la retransmisión al canal Teledeporte, algo que molestó al presidente de la RFEF, como dejó claro precisamente ante el micrófono de Televisión Española al término del encuentro.

???Luis Rubiales: "Estos jugadores merecen todo el respeto"



Luis Rubiales: "Estos jugadores merecen todo el respeto"

El presidente de la @rfef ha felicitado al equipo humano de @tve_tve y ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de emitir el partido en @La1_tve





"Quiero decir algo si se me permite. Quiero agradecer a los técnicos de Televisión Española, a todos los que estáis aquí cubriendo esto porque lo quiero decir desde el respeto y desde la mayor educación. Hoy necesitábamos más apoyo que nunca. También de la Televisión Pública Española", pidió Rubiales.

"Y ha decidido por primera vez en la Historia, teniendo programado un partido en el primer canal, pasarlo a otro canal. Si se quiere respetar a la Federación, sobre todo a estos jugadores, y a la Selección Española, este no es el camino", reclamó el presidente de la RFEF.

"Lo lamento. Estoy muy triste por esta cuestión y ojalá en el futuro traten con más cariño y con más respeto a la Selección de todos los españoles, por lo menos a los que les gusta el fútbol y el deporte", finalizó.

José Manuel Franco respondió en El Partidazo de COPE

Juanma Castaño aprovechó la presencia de José Manuel Franco, presidente del CSD, en El Partidazo de COPE de este martes para preguntarle su opinión por este cambio en la parrilla de RTVE.

El presidente del CSD, José Manuel Franco, antes de su comparecencia este martes en la comisión del Congreso de los Diputados.Javier Lizón | EFE





"No me quiero meter, pero siempre voy a defender a los deportistas. Estos jóvenes deportistas merecían una retransmisión como estaba prevista. Televisión Española tendrá sus razones para no hacerlo...", respondió.

