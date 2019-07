Del Bosque: "Asensio y Rodri tendrían que haber ido al Europeo, si fuesen catalanes no sé qué se habría dicho"

Vicente Del Bosque analizó este jueves en los micrófonos de Radio Marca la polémica decisión de Marco Asensio y Rodrigo Hernández de haber renunciado a formar parte de la convocatoria de Luis de la Fuente para la Eurocopa Sub-21 que España jugó y ganó el pasado mes de junio en Italia y San Marino, tras derrotar por 2-1 en la final a Alemania gracias a los goles de Fabián y Dani Olmo.

El ex seleccionador echó en falta el compromiso de dos jugadores que habrían sido capitales en los planes del combinado nacional para el torneo: "Que no fuesen Asensio y Rodri al Europeo me pareció un poco feo. Creo que deberían haber ido o por lo menos haber estado al lado de sus compañeros en los partidos importantes", aseguró.

Sobre la 'culpabilidad' de la decisión, Del Bosque no quiso señalar ni a los propios jugadores ni a los clubes propietarios de los derechos de ambos jugadores: "En estos casos, no sé si tienen la culpa ellos o los clubes. No me gusta echar la culpa a nadie. Pero sí creo que ha sido una cosa fea, ¿y si hubiesen sido catalanes, os imagináis la que se hubiese podido liar?", analizó.