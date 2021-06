Puado mete a España en semifinales

La selección española sub-21 tuvo que sufrir hasta el final de la prórroga frente a Croacia (2-1) para lograr un pase a semifinales que por juego mereció antes, pero que sólo Javi Puado pudo concretar.



El delantero del Espanyol fue una de las sorpresas en la previa tras quedarse fuera en la alineación titular, pero su entrada en el minuto 58 cambió la historia del encuentro.



Ya lo avisaron el entrenador, Luis de la Fuente, y Martín Zubimendi en la rueda de prensa previa. No iba a ser un paseo a pesar de que, a priori, no se considerase a los croatas como el rival más difícil.



España tardó en entrar al partido y en los primeros 20 minutos la posesión era de Croacia, mientras que el seleccionador español se desesperaba corrigiendo aspectos de la presión alta de los suyos, aunque los problemas llegaron en las pérdidas en la salida de balón.



Dos malos pases sin gran oposición metieron el peligro en el cuerpo a una España que había hecho de la solidez defensiva su receta de éxito para esta generación falta de contundencia arriba.



Ninguno llegó a inquietar a Álvaro Fernández, como un disparo de Bradaric en el minuto 23. Óscar Mingueza llegó rápido a tapar el tiro del croata tras una gran jugada individual de Majer que le dejó solo en el segundo palo, pero un buen control es medio gol y el ‘11’ balcánico no acertó.



España reaccionó y buscó la velocidad en las bandas y los centros laterales como armas para generar peligro, además de un Brahim Díaz que se metió por dentro para desequilibrar. Un disparo del malagueño en el minuto 27 se marchó fuera por poco y un minuto más tarde a Fer Niño se le escapó por milímetros la posibilidad de rematar bien un centro de Mingueza.



Décimo 0-0 al descanso para los de Luis de la Fuente, pero el seleccionador español volvió a cambiar el partido. Manu García se erigió como factor diferencial y activó a sus compañeros en el ataque, buscando especialmente a un Bryan Gil que acabó siendo diferencial, como los cambios del técnico riojano.



Metió en el campo a Gonzalo Villar y Javi Puado, dos nombres llamados a ser titulares, y este último avisó en el minuto 63 en una jugada de estrategia que desbarató bien abajo Semper y no perdonó en la segunda tres minutos después.



Bryan, encarador siempre como los extremos de antaño, superó a su par, Sutalo, quien ya no recibía tantas ayudas de Majer por el cansancio, y sirvió un balón a Puado en el primer palo que éste remató colocando un pie a la perfección. 1-0 que hacía justicia a la superioridad española en la segunda mitad.



Yeremy Pino tuvo la sentencia, a puerta vacía, en el minuto 85, pero disparó mal y España se acabó acordando. No sufrían los de Luis de la Fuente, hasta que Hugo Guillamón cometió penalti sobre Stipe Biuk en el segundo minuto del tiempo añadido.



Ivanusec, el capitán croata, asumió la responsabilidad y mandó el balón a una escuadra. Imparable.



A España le tocó luchar por el pase a semifinales en el tiempo extra, asumiendo antes que el buen nivel mostrado en la segunda parte se quedó en agua de borrajas. España siguió siendo mejor y Puado encontró el premio en el minuto 110.



Como revulsivo, estaba con una marcha más que el resto y dibujó un pase al espacio a Cucurella, que le puso el balón justo donde pedía la acción y, aunque pareció trabarse en el mano a mano, recortó al guardameta Semper y a los dos únicos defensas que pudieron seguirle el ritmo hasta poner el balón en una misma escuadra. Pura potencia para liderar a España hasta las semifinales.



Sufriendo más de lo esperado, pero España volvió a reponerse a las adversidades, como el positivo de coronavirus de Jon Moncayola que trastocó los planes de preparación y las ausencias de jugadores que están con la absoluta, para volver a llegar lejos en un gran torneo en el que seguirá defendiendo su corona.





?? ¡¡FIIINAAAL FIIINAAAAL!!



?? ESPAÑA SE CLASIFICA PARA LAS SEMIFINALES DE LA #U21EURO GRACIAS A LOS DOS GOLES DE JAVI PUADO.????



????¡¡VAMOS, EQUIPO!!????



???? ?? ???? | 2-1 | 120'#U21EUROpic.twitter.com/fPou9Xw0x7 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 31, 2021

FICHA DEL PARTIDO









2.- España: Álvaro Fernández; Mingueza, Guillamón, Cuenca, Pedrosa (Cucurella, m.75); Zubimendi, Fran Beltrán (Gonzalo Villar, m.58); Brahim Díaz (Yeremy Pino, m.84), Manu García, Bryan Gil (Juan Miranda, m.84); Fer Niño (Puado, m.58)





1.- Croacia: Semper; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Bradaric; Babec (Bristrovic, m. 71); Majer (Biuk, m.78), Franjic (Djurasek, m.78), Moro (Kulenovic, m.71), Ivanusec; Musa (Spikic, m.64)





Goles: 1-0, min.66: Javi Puado. 1-1, min.94+: Ivanusec, de penalti. 2-1, min.110: Javi Puado.

Árbitro: Giorgi Kruashvili (GEO). Amonestó a Mingueza (m.87) por parte de España y a Musa (m.42), Sutalo (m.63), Bradaric (m.87) e Ivanusec (m.120), de Croacia.





Incidencias: Partido de cuartos de final del Europeo sub-21 disputado en el Ljudski vrt de Maribor (Eslovenia) con un aforo limitado de 1.100 espectadores debido a la pandemia